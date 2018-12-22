"التحالف": مقتل 310 حوثيين في مأرب والجوف والساحل الغربي
تدمير 28 آلية عسكرية للحوثيين ومخازن ذخيرة ودفاعات جوية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 33 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف عن تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ودفاعات جوية، وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرًا
وقال التحالف: نفذنا 4 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وأضاف: استهدفت العمليات 3 آليات عسكرية ومخازن ذخيرة وأوقعت أكثر من 30 قتيلاً.
"التحالف": مقتل 310 حوثيين في مأرب والجوف والساحل الغربي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-22
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 33 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف عن تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ودفاعات جوية، وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرًا
وقال التحالف: نفذنا 4 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وأضاف: استهدفت العمليات 3 آليات عسكرية ومخازن ذخيرة وأوقعت أكثر من 30 قتيلاً.
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
04:07 PM
"التحالف": مقتل 310 حوثيين في مأرب والجوف والساحل الغربي
تدمير 28 آلية عسكرية للحوثيين ومخازن ذخيرة ودفاعات جوية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 33 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في محافظتيْ مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف التحالف عن تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ودفاعات جوية، وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرًا
وقال التحالف: نفذنا 4 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وأضاف: استهدفت العمليات 3 آليات عسكرية ومخازن ذخيرة وأوقعت أكثر من 30 قتيلاً.