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كاراتيه الأخضر تحصد 19 ميدالية آسيوية

في إنجاز جديد للرياضة السعودية

أحرز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القتال لوزن فوق 84 كيلوجرامًا "الكبار"، في ختام بطولة آسيا "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان، والتي أُقيمت في الفترة من 16-22 ديسمبر الجاري.

وتمكن طارق حامدي من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن تغلب على اللاعب الإيراني بنتيجة 4-0، في ختام منافسات البطولة.

وفي منافسات القتال لوزن تحت 75 كيلوجرامًا حقق سلطان الزهراني الميدالية الفضية، فيما حقق زميله فهد الخثعمي الميدالية الفضية لمنافسات القتال لوزن تحت 67 كيلوجرامًا، وحصل ياسر البارقي على الميدالية الفضية لمنافسات القتال لوزن تحت 55 كيلوجرامًا.

وفي منافسات الجماعي تغلب المنتخب السعودي للكاراتيه على نظيره الياباني والحصول على المركز الثالث والميداليات البرونزية.

وبذلك يختتم "أخضر الكاراتيه" مشاركته في بطولة آسيا "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة، وللكبار بالحصول على 19 ميدالية في جميع الفئات في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكاراتيه السعودي.

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي الذي كان له الدور الأكبر في حصول المنتخب الوطني للكاراتيه على 19 ميدالية مختلفة في جميع الفئات التي شارك فيها في بطولة آسيا "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة وللكبار، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكاراتيه السعودي.

وقدم "الشهري" شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، على دعمها ومتابعتها في تذليل كل العقبات، وتقديمها كل الدعم الذي أثمر عن حصول المنتخب الوطني على 19 ميدالية مختلفة في مشاركته الآسيوية.

وأضاف "الشهري" قائلًا: إن حصول المنتخب الوطني على هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، إنما من جهد وعمل متواصل وكبير يقدمه كافة العناصر من جهاز فني وإداري ولاعبين من أجل رفع راية التوحيد في كافة المحافل، وتشريف وتمثيل الوطن خير تمثيل.

وتابع حديثه بالقول بأن هذا الإنجاز يجعل القائمين على الاتحاد بأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل العالمية والإقليمية والعربية والخليجية وتطوير المنافسات المحلية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كاراتيه الأخضر تحصد 19 ميدالية آسيوية
سبق

أحرز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القتال لوزن فوق 84 كيلوجرامًا "الكبار"، في ختام بطولة آسيا "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان، والتي أُقيمت في الفترة من 16-22 ديسمبر الجاري.

وتمكن طارق حامدي من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن تغلب على اللاعب الإيراني بنتيجة 4-0، في ختام منافسات البطولة.

وفي منافسات القتال لوزن تحت 75 كيلوجرامًا حقق سلطان الزهراني الميدالية الفضية، فيما حقق زميله فهد الخثعمي الميدالية الفضية لمنافسات القتال لوزن تحت 67 كيلوجرامًا، وحصل ياسر البارقي على الميدالية الفضية لمنافسات القتال لوزن تحت 55 كيلوجرامًا.

وفي منافسات الجماعي تغلب المنتخب السعودي للكاراتيه على نظيره الياباني والحصول على المركز الثالث والميداليات البرونزية.

وبذلك يختتم "أخضر الكاراتيه" مشاركته في بطولة آسيا "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة، وللكبار بالحصول على 19 ميدالية في جميع الفئات في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكاراتيه السعودي.

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي الذي كان له الدور الأكبر في حصول المنتخب الوطني للكاراتيه على 19 ميدالية مختلفة في جميع الفئات التي شارك فيها في بطولة آسيا "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة وللكبار، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكاراتيه السعودي.

وقدم "الشهري" شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، على دعمها ومتابعتها في تذليل كل العقبات، وتقديمها كل الدعم الذي أثمر عن حصول المنتخب الوطني على 19 ميدالية مختلفة في مشاركته الآسيوية.

وأضاف "الشهري" قائلًا: إن حصول المنتخب الوطني على هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، إنما من جهد وعمل متواصل وكبير يقدمه كافة العناصر من جهاز فني وإداري ولاعبين من أجل رفع راية التوحيد في كافة المحافل، وتشريف وتمثيل الوطن خير تمثيل.

وتابع حديثه بالقول بأن هذا الإنجاز يجعل القائمين على الاتحاد بأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل العالمية والإقليمية والعربية والخليجية وتطوير المنافسات المحلية.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
06:24 PM

كاراتيه الأخضر تحصد 19 ميدالية آسيوية

في إنجاز جديد للرياضة السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القتال لوزن فوق 84 كيلوجرامًا "الكبار"، في ختام بطولة آسيا "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان، والتي أُقيمت في الفترة من 16-22 ديسمبر الجاري.

وتمكن طارق حامدي من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن تغلب على اللاعب الإيراني بنتيجة 4-0، في ختام منافسات البطولة.

وفي منافسات القتال لوزن تحت 75 كيلوجرامًا حقق سلطان الزهراني الميدالية الفضية، فيما حقق زميله فهد الخثعمي الميدالية الفضية لمنافسات القتال لوزن تحت 67 كيلوجرامًا، وحصل ياسر البارقي على الميدالية الفضية لمنافسات القتال لوزن تحت 55 كيلوجرامًا.

وفي منافسات الجماعي تغلب المنتخب السعودي للكاراتيه على نظيره الياباني والحصول على المركز الثالث والميداليات البرونزية.

وبذلك يختتم "أخضر الكاراتيه" مشاركته في بطولة آسيا "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة، وللكبار بالحصول على 19 ميدالية في جميع الفئات في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكاراتيه السعودي.

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي الذي كان له الدور الأكبر في حصول المنتخب الوطني للكاراتيه على 19 ميدالية مختلفة في جميع الفئات التي شارك فيها في بطولة آسيا "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة وللكبار، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكاراتيه السعودي.

وقدم "الشهري" شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، على دعمها ومتابعتها في تذليل كل العقبات، وتقديمها كل الدعم الذي أثمر عن حصول المنتخب الوطني على 19 ميدالية مختلفة في مشاركته الآسيوية.

وأضاف "الشهري" قائلًا: إن حصول المنتخب الوطني على هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، إنما من جهد وعمل متواصل وكبير يقدمه كافة العناصر من جهاز فني وإداري ولاعبين من أجل رفع راية التوحيد في كافة المحافل، وتشريف وتمثيل الوطن خير تمثيل.

وتابع حديثه بالقول بأن هذا الإنجاز يجعل القائمين على الاتحاد بأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل العالمية والإقليمية والعربية والخليجية وتطوير المنافسات المحلية.

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