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أمانة الرياض توزع المعقم عند إشارات المرور والمساجد والجوامع مجانًا

زادت من إنتاجه.. ستبدأ غدًا الثلاثاء

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زيادة كمية إنتاجها من المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية واعتُمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم توزيعه مجانًا في مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض.

ويأتي اتجاه الأمانة إلى إتاحة المعقم للسكان من منطلق استشعارها بمسؤوليتها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما يمثله إجراء تعقيم اليدين من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأشارت الأمانة إلى أنها ستبدأ غدًا الثلاثاء 17 مارس بتوزيع المعقم عند الإشارات المرورية، وتوفيره في بعض المساجد والجوامع، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتزويدهم به، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، متمنية السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.

أمانة الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض توزع المعقم عند إشارات المرور والمساجد والجوامع مجانًا
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زيادة كمية إنتاجها من المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية واعتُمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم توزيعه مجانًا في مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض.

ويأتي اتجاه الأمانة إلى إتاحة المعقم للسكان من منطلق استشعارها بمسؤوليتها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما يمثله إجراء تعقيم اليدين من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأشارت الأمانة إلى أنها ستبدأ غدًا الثلاثاء 17 مارس بتوزيع المعقم عند الإشارات المرورية، وتوفيره في بعض المساجد والجوامع، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتزويدهم به، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، متمنية السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
06:50 PM

أمانة الرياض توزع المعقم عند إشارات المرور والمساجد والجوامع مجانًا

زادت من إنتاجه.. ستبدأ غدًا الثلاثاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زيادة كمية إنتاجها من المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية واعتُمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم توزيعه مجانًا في مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض.

ويأتي اتجاه الأمانة إلى إتاحة المعقم للسكان من منطلق استشعارها بمسؤوليتها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما يمثله إجراء تعقيم اليدين من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأشارت الأمانة إلى أنها ستبدأ غدًا الثلاثاء 17 مارس بتوزيع المعقم عند الإشارات المرورية، وتوفيره في بعض المساجد والجوامع، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتزويدهم به، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، متمنية السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.

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