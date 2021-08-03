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"تعليم مكة" تستقبل الدراسة بـ 7 مبانٍ جديدة بقيمة 45 مليون ريال

تتسع لأكثر من 4500 طالب وطالبة مهيّأة بالملاعب العشبية والصالات الرياضية

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة لتدشين عدة مشاريع تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها الإنشائية أكثر من 45 مليون ريال، تتسع لأكثر من 4500 طالب وطالبة مهيّأة بالملاعب العشبية والصالات الرياضية.

وشملت المشاريع مجمع الرصيفة التعليمي للبنات، حيث يضم المجمع مبنى الثانوية بعدد 22 فصلاً، ومبنى المتوسطة بعدد 21 فصلاً، ومبنى الابتدائية بعدد 16 فصلاً، ومبنى الروضة بعدد 6 فصول قُدرت قيمة المشروع 21372921.72 ريال ويخدم أكثر من 2000 طالبة.

وأيضا شملت المشاريع إنشاء 24 فصلاً إضافياً لمدرسة عبدالله بن أبي بكر بتكلفة 7.864.500.00 ريال، وإنشاء 26 فصلاً بمدرسة الإمام نافع بتكلفة إجمالية 8545645.42 ريال، إضافة لإنشاء 15 فصلاً بمدرسة الحارث بن كلدة بتكلفة الإجمالية 7898412 ريالاً.

من جهته، أكدّ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أهمية تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد بكل ما يُحقق البيئة الآمنة والمناسبة؛ مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة تحرص على تهيئة وصيانة المباني المدرسية لتوفير البيئة المثالية الجاذبة لجميع المقار التعليمية التابعة لتعليم مكة المكرّمة، وتهيئتها بالتجهيزات والإمكانات اللازمة استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وأكد الزائدي، أن ذلك يأتي ضمن اهتمام وزارة التعليم للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد بما يحقق الانطلاقة القوية منذ بداية العام الدراسي في بيئة نموذجية لجميع المدارس للبنين أو البنات، لافتاً إلى أن إدارة تعليم مكة المكرّمة حظيت بكثيرٍ من الدّعم من قِبل الوزارة لتحقيق هذه الأهداف السامية؛ بما يحقق تطلع ولاة الأمر بتطوير التعليم في ظل رؤية المملكة 2030م.

ووجّه الدكتور الزائدي؛ المساعد للخدمات المساندة عصام المحمادي، بتفقد المباني وتهيئتها وتجهيزها استعداداً لعودة الدراسة.

وأوضح المحمادي، أن إدارة تعليم مكة المكرّمة تحرص على متابعة صيانة المباني المدرسية والتأكد من جاهزيتها، وتلبية احتياجات البيئة المدرسية وإعدادها إعداداً يليق باستقبال طلابنا وطالباتنا للعام المقبل، شاكراً الجميع على الجهود المبذولة كافة والتفاني في العطاء من أجل تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة، مؤكداً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة ممثلة بإدارة شؤون المباني والتشغيل والصيانة زارت عدداً من مدارس البنين والبنات للوقوف على ما تحتاج إليه من صيانة وتجهيز، حيث تنوّعت الصيانة ما بين صيانة شاملة للعدد من المباني المدرسية، وصيانة للأسوار، ومواقف السيارات، والمظلات الداخلية والخارجية، وغرف المعلمين والمعلمات والمقاصف والأبواب والقاعات والمستودعات، ودورات المياه، ومولدات الكهرباء ومراكز التدريب ومدارس الطفولة المبكرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم مكة" تستقبل الدراسة بـ 7 مبانٍ جديدة بقيمة 45 مليون ريال
سبق

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة لتدشين عدة مشاريع تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها الإنشائية أكثر من 45 مليون ريال، تتسع لأكثر من 4500 طالب وطالبة مهيّأة بالملاعب العشبية والصالات الرياضية.

وشملت المشاريع مجمع الرصيفة التعليمي للبنات، حيث يضم المجمع مبنى الثانوية بعدد 22 فصلاً، ومبنى المتوسطة بعدد 21 فصلاً، ومبنى الابتدائية بعدد 16 فصلاً، ومبنى الروضة بعدد 6 فصول قُدرت قيمة المشروع 21372921.72 ريال ويخدم أكثر من 2000 طالبة.

وأيضا شملت المشاريع إنشاء 24 فصلاً إضافياً لمدرسة عبدالله بن أبي بكر بتكلفة 7.864.500.00 ريال، وإنشاء 26 فصلاً بمدرسة الإمام نافع بتكلفة إجمالية 8545645.42 ريال، إضافة لإنشاء 15 فصلاً بمدرسة الحارث بن كلدة بتكلفة الإجمالية 7898412 ريالاً.

من جهته، أكدّ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أهمية تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد بكل ما يُحقق البيئة الآمنة والمناسبة؛ مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة تحرص على تهيئة وصيانة المباني المدرسية لتوفير البيئة المثالية الجاذبة لجميع المقار التعليمية التابعة لتعليم مكة المكرّمة، وتهيئتها بالتجهيزات والإمكانات اللازمة استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وأكد الزائدي، أن ذلك يأتي ضمن اهتمام وزارة التعليم للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد بما يحقق الانطلاقة القوية منذ بداية العام الدراسي في بيئة نموذجية لجميع المدارس للبنين أو البنات، لافتاً إلى أن إدارة تعليم مكة المكرّمة حظيت بكثيرٍ من الدّعم من قِبل الوزارة لتحقيق هذه الأهداف السامية؛ بما يحقق تطلع ولاة الأمر بتطوير التعليم في ظل رؤية المملكة 2030م.

ووجّه الدكتور الزائدي؛ المساعد للخدمات المساندة عصام المحمادي، بتفقد المباني وتهيئتها وتجهيزها استعداداً لعودة الدراسة.

وأوضح المحمادي، أن إدارة تعليم مكة المكرّمة تحرص على متابعة صيانة المباني المدرسية والتأكد من جاهزيتها، وتلبية احتياجات البيئة المدرسية وإعدادها إعداداً يليق باستقبال طلابنا وطالباتنا للعام المقبل، شاكراً الجميع على الجهود المبذولة كافة والتفاني في العطاء من أجل تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة، مؤكداً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة ممثلة بإدارة شؤون المباني والتشغيل والصيانة زارت عدداً من مدارس البنين والبنات للوقوف على ما تحتاج إليه من صيانة وتجهيز، حيث تنوّعت الصيانة ما بين صيانة شاملة للعدد من المباني المدرسية، وصيانة للأسوار، ومواقف السيارات، والمظلات الداخلية والخارجية، وغرف المعلمين والمعلمات والمقاصف والأبواب والقاعات والمستودعات، ودورات المياه، ومولدات الكهرباء ومراكز التدريب ومدارس الطفولة المبكرة.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
01:00 PM

"تعليم مكة" تستقبل الدراسة بـ 7 مبانٍ جديدة بقيمة 45 مليون ريال

تتسع لأكثر من 4500 طالب وطالبة مهيّأة بالملاعب العشبية والصالات الرياضية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة لتدشين عدة مشاريع تعليمية جديدة تجاوزت قيمتها الإنشائية أكثر من 45 مليون ريال، تتسع لأكثر من 4500 طالب وطالبة مهيّأة بالملاعب العشبية والصالات الرياضية.

وشملت المشاريع مجمع الرصيفة التعليمي للبنات، حيث يضم المجمع مبنى الثانوية بعدد 22 فصلاً، ومبنى المتوسطة بعدد 21 فصلاً، ومبنى الابتدائية بعدد 16 فصلاً، ومبنى الروضة بعدد 6 فصول قُدرت قيمة المشروع 21372921.72 ريال ويخدم أكثر من 2000 طالبة.

وأيضا شملت المشاريع إنشاء 24 فصلاً إضافياً لمدرسة عبدالله بن أبي بكر بتكلفة 7.864.500.00 ريال، وإنشاء 26 فصلاً بمدرسة الإمام نافع بتكلفة إجمالية 8545645.42 ريال، إضافة لإنشاء 15 فصلاً بمدرسة الحارث بن كلدة بتكلفة الإجمالية 7898412 ريالاً.

من جهته، أكدّ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أهمية تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد بكل ما يُحقق البيئة الآمنة والمناسبة؛ مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة تحرص على تهيئة وصيانة المباني المدرسية لتوفير البيئة المثالية الجاذبة لجميع المقار التعليمية التابعة لتعليم مكة المكرّمة، وتهيئتها بالتجهيزات والإمكانات اللازمة استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وأكد الزائدي، أن ذلك يأتي ضمن اهتمام وزارة التعليم للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد بما يحقق الانطلاقة القوية منذ بداية العام الدراسي في بيئة نموذجية لجميع المدارس للبنين أو البنات، لافتاً إلى أن إدارة تعليم مكة المكرّمة حظيت بكثيرٍ من الدّعم من قِبل الوزارة لتحقيق هذه الأهداف السامية؛ بما يحقق تطلع ولاة الأمر بتطوير التعليم في ظل رؤية المملكة 2030م.

ووجّه الدكتور الزائدي؛ المساعد للخدمات المساندة عصام المحمادي، بتفقد المباني وتهيئتها وتجهيزها استعداداً لعودة الدراسة.

وأوضح المحمادي، أن إدارة تعليم مكة المكرّمة تحرص على متابعة صيانة المباني المدرسية والتأكد من جاهزيتها، وتلبية احتياجات البيئة المدرسية وإعدادها إعداداً يليق باستقبال طلابنا وطالباتنا للعام المقبل، شاكراً الجميع على الجهود المبذولة كافة والتفاني في العطاء من أجل تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة، مؤكداً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة ممثلة بإدارة شؤون المباني والتشغيل والصيانة زارت عدداً من مدارس البنين والبنات للوقوف على ما تحتاج إليه من صيانة وتجهيز، حيث تنوّعت الصيانة ما بين صيانة شاملة للعدد من المباني المدرسية، وصيانة للأسوار، ومواقف السيارات، والمظلات الداخلية والخارجية، وغرف المعلمين والمعلمات والمقاصف والأبواب والقاعات والمستودعات، ودورات المياه، ومولدات الكهرباء ومراكز التدريب ومدارس الطفولة المبكرة.

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