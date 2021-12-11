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خلال عام 2021.. 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برامج الإسكان وافتتاح 10 مستشفيات

تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030

استعرض الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2021 أرقامًا من ميزانية الدولة لعام 2021، التي سجلت عددًا من الأرقام الداعمة للتنمية.

وقال الحساب: "تحقيقًا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030؛ تدعم ميزانيةُ الدولة التنميةَ الاقتصادية وتطوير الخدمات الأساسية؛ بما يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين".

ووفقًا للأرقام، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج الإسكان خلال عام 2021 أكثرَ من 210 آلاف أسرة منهم 166 ألف أسرة سكنت منازلها.

ووفقًا للأرقام تم افتتاح 10 مستشفيات في عدد من مناطق المملكة بطاقةٍ استيعابية تزيد على 1500 سرير؛ فيما دخل أكثر من 220 خريجًا أو موظفًا جديدًا إلى سوق العمل.

وأشارت الأرقام إلى ارتفاع أعداد القبول بما يزيد على 10٪ في الجامعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال عام 2021.. 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برامج الإسكان وافتتاح 10 مستشفيات
سبق

استعرض الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2021 أرقامًا من ميزانية الدولة لعام 2021، التي سجلت عددًا من الأرقام الداعمة للتنمية.

وقال الحساب: "تحقيقًا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030؛ تدعم ميزانيةُ الدولة التنميةَ الاقتصادية وتطوير الخدمات الأساسية؛ بما يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين".

ووفقًا للأرقام، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج الإسكان خلال عام 2021 أكثرَ من 210 آلاف أسرة منهم 166 ألف أسرة سكنت منازلها.

ووفقًا للأرقام تم افتتاح 10 مستشفيات في عدد من مناطق المملكة بطاقةٍ استيعابية تزيد على 1500 سرير؛ فيما دخل أكثر من 220 خريجًا أو موظفًا جديدًا إلى سوق العمل.

وأشارت الأرقام إلى ارتفاع أعداد القبول بما يزيد على 10٪ في الجامعات.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
07:33 PM

خلال عام 2021.. 210 آلاف أسرة سعودية استفادت من برامج الإسكان وافتتاح 10 مستشفيات

تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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استعرض الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2021 أرقامًا من ميزانية الدولة لعام 2021، التي سجلت عددًا من الأرقام الداعمة للتنمية.

وقال الحساب: "تحقيقًا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030؛ تدعم ميزانيةُ الدولة التنميةَ الاقتصادية وتطوير الخدمات الأساسية؛ بما يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين".

ووفقًا للأرقام، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج الإسكان خلال عام 2021 أكثرَ من 210 آلاف أسرة منهم 166 ألف أسرة سكنت منازلها.

ووفقًا للأرقام تم افتتاح 10 مستشفيات في عدد من مناطق المملكة بطاقةٍ استيعابية تزيد على 1500 سرير؛ فيما دخل أكثر من 220 خريجًا أو موظفًا جديدًا إلى سوق العمل.

وأشارت الأرقام إلى ارتفاع أعداد القبول بما يزيد على 10٪ في الجامعات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,423
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,663
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,387

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