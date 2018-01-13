النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 10 أيام.. أكثر من مليون مسافر للبحرين عبروا جسر الملك فهد

"السهلي" لـ"لسبق": فتحنا مسارات عكسية

كشف لـ"سبق"، مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، عن أن عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد خلال العشرة الأيام الماضية تجاوز حوالي مليون ونصف مليون مسافر، وهي الأيام التي صادفت إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضح العقيد السهلي أن إحصاءات المسافرين جاءت على النحو التالي:
يوم الثلاثاء الموافق 5-5-1441: القادمين 101.340
يوم الأربعاء الموافق 6 / 5 / 1441: 103532
يوم الخميس 7 - 5 -1441: 100167
يوم الجمعة 8 / 5 / 1441: 108536
يوم السبت الموافق 9-5-1441: 122918
يوم الأحد الموافق 1441/5/10: 103672
يوم الاثنين الموافق 11 -5 -1441: 102674
يوم الثلاثاء الموافق 12-5-1441: 111743
يوم الأربعاء الموافق 13-5-1441: 114017
يوم الخميس الموافق 1441/5/14: 114345
يوم الجمعة الموافق 15 / 5 / 1441: 120272
يوم السبت ١٤٤١/٥/١٦: 131177

وأكد العقيد السهلي أن إحصائية المسافرين ليوم السبت والبالغة 131177 تعتبر الأعلى منذ تأسيس جسر الملك فهد، حيث كانت أعلى إحصائية سجلها الجسر منذ التأسيس يوم السبت الموافق ١٤٤٠/٨/٢٩وسجل القادمون ٧٦٣٥٥ والمغادرون ٥٣٠٨٣ بمجموع: ١٢٩٤٣٧.

وأضاف أن عبور المسافرين سجل سلاسة وتقليلاً في ساعات الانتظار، حيث سجل في أعلى الذروات ساعة و20 دقيقة.
وذكر العقيد السهلي أن إدارة جوازت الجسر فتحت مسارات عكسية للمسافرين واستعانت بالصالات لخدمة الركاب لتجنب الازدحام، وتسهيل عمليات العبور في أزمنة قياسية مع وجود ضباط وأفراد جوازات الجسر على مدار الساعة، فيما لم يتم تسجيل أي حوادث أو عوائق تُذكر، ولله الحمد.

مدير جوازات جسر الملك فهد جسر الملك فهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال 10 أيام.. أكثر من مليون مسافر للبحرين عبروا جسر الملك فهد
سبق

كشف لـ"سبق"، مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، عن أن عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد خلال العشرة الأيام الماضية تجاوز حوالي مليون ونصف مليون مسافر، وهي الأيام التي صادفت إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضح العقيد السهلي أن إحصاءات المسافرين جاءت على النحو التالي:
يوم الثلاثاء الموافق 5-5-1441: القادمين 101.340
يوم الأربعاء الموافق 6 / 5 / 1441: 103532
يوم الخميس 7 - 5 -1441: 100167
يوم الجمعة 8 / 5 / 1441: 108536
يوم السبت الموافق 9-5-1441: 122918
يوم الأحد الموافق 1441/5/10: 103672
يوم الاثنين الموافق 11 -5 -1441: 102674
يوم الثلاثاء الموافق 12-5-1441: 111743
يوم الأربعاء الموافق 13-5-1441: 114017
يوم الخميس الموافق 1441/5/14: 114345
يوم الجمعة الموافق 15 / 5 / 1441: 120272
يوم السبت ١٤٤١/٥/١٦: 131177

وأكد العقيد السهلي أن إحصائية المسافرين ليوم السبت والبالغة 131177 تعتبر الأعلى منذ تأسيس جسر الملك فهد، حيث كانت أعلى إحصائية سجلها الجسر منذ التأسيس يوم السبت الموافق ١٤٤٠/٨/٢٩وسجل القادمون ٧٦٣٥٥ والمغادرون ٥٣٠٨٣ بمجموع: ١٢٩٤٣٧.

وأضاف أن عبور المسافرين سجل سلاسة وتقليلاً في ساعات الانتظار، حيث سجل في أعلى الذروات ساعة و20 دقيقة.
وذكر العقيد السهلي أن إدارة جوازت الجسر فتحت مسارات عكسية للمسافرين واستعانت بالصالات لخدمة الركاب لتجنب الازدحام، وتسهيل عمليات العبور في أزمنة قياسية مع وجود ضباط وأفراد جوازات الجسر على مدار الساعة، فيما لم يتم تسجيل أي حوادث أو عوائق تُذكر، ولله الحمد.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
07:19 PM

خلال 10 أيام.. أكثر من مليون مسافر للبحرين عبروا جسر الملك فهد

"السهلي" لـ"لسبق": فتحنا مسارات عكسية

A A A
عبدالله السالم - الدمام
7
9,116

كشف لـ"سبق"، مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، عن أن عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد خلال العشرة الأيام الماضية تجاوز حوالي مليون ونصف مليون مسافر، وهي الأيام التي صادفت إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضح العقيد السهلي أن إحصاءات المسافرين جاءت على النحو التالي:
يوم الثلاثاء الموافق 5-5-1441: القادمين 101.340
يوم الأربعاء الموافق 6 / 5 / 1441: 103532
يوم الخميس 7 - 5 -1441: 100167
يوم الجمعة 8 / 5 / 1441: 108536
يوم السبت الموافق 9-5-1441: 122918
يوم الأحد الموافق 1441/5/10: 103672
يوم الاثنين الموافق 11 -5 -1441: 102674
يوم الثلاثاء الموافق 12-5-1441: 111743
يوم الأربعاء الموافق 13-5-1441: 114017
يوم الخميس الموافق 1441/5/14: 114345
يوم الجمعة الموافق 15 / 5 / 1441: 120272
يوم السبت ١٤٤١/٥/١٦: 131177

وأكد العقيد السهلي أن إحصائية المسافرين ليوم السبت والبالغة 131177 تعتبر الأعلى منذ تأسيس جسر الملك فهد، حيث كانت أعلى إحصائية سجلها الجسر منذ التأسيس يوم السبت الموافق ١٤٤٠/٨/٢٩وسجل القادمون ٧٦٣٥٥ والمغادرون ٥٣٠٨٣ بمجموع: ١٢٩٤٣٧.

وأضاف أن عبور المسافرين سجل سلاسة وتقليلاً في ساعات الانتظار، حيث سجل في أعلى الذروات ساعة و20 دقيقة.
وذكر العقيد السهلي أن إدارة جوازت الجسر فتحت مسارات عكسية للمسافرين واستعانت بالصالات لخدمة الركاب لتجنب الازدحام، وتسهيل عمليات العبور في أزمنة قياسية مع وجود ضباط وأفراد جوازات الجسر على مدار الساعة، فيما لم يتم تسجيل أي حوادث أو عوائق تُذكر، ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة