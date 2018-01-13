خلال 10 أيام.. أكثر من مليون مسافر للبحرين عبروا جسر الملك فهد

"السهلي" لـ"لسبق": فتحنا مسارات عكسية

كشف لـ"سبق"، مدير جوازات جسر الملك فهد العقيد ضويحي السهلي، عن أن عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد خلال العشرة الأيام الماضية تجاوز حوالي مليون ونصف مليون مسافر، وهي الأيام التي صادفت إجازة منتصف العام الدراسي.



وأوضح العقيد السهلي أن إحصاءات المسافرين جاءت على النحو التالي:

يوم الثلاثاء الموافق 5-5-1441: القادمين 101.340

يوم الأربعاء الموافق 6 / 5 / 1441: 103532

يوم الخميس 7 - 5 -1441: 100167

يوم الجمعة 8 / 5 / 1441: 108536

يوم السبت الموافق 9-5-1441: 122918

يوم الأحد الموافق 1441/5/10: 103672

يوم الاثنين الموافق 11 -5 -1441: 102674

يوم الثلاثاء الموافق 12-5-1441: 111743

يوم الأربعاء الموافق 13-5-1441: 114017

يوم الخميس الموافق 1441/5/14: 114345

يوم الجمعة الموافق 15 / 5 / 1441: 120272

يوم السبت ١٤٤١/٥/١٦: 131177



وأكد العقيد السهلي أن إحصائية المسافرين ليوم السبت والبالغة 131177 تعتبر الأعلى منذ تأسيس جسر الملك فهد، حيث كانت أعلى إحصائية سجلها الجسر منذ التأسيس يوم السبت الموافق ١٤٤٠/٨/٢٩وسجل القادمون ٧٦٣٥٥ والمغادرون ٥٣٠٨٣ بمجموع: ١٢٩٤٣٧.



وأضاف أن عبور المسافرين سجل سلاسة وتقليلاً في ساعات الانتظار، حيث سجل في أعلى الذروات ساعة و20 دقيقة.

وذكر العقيد السهلي أن إدارة جوازت الجسر فتحت مسارات عكسية للمسافرين واستعانت بالصالات لخدمة الركاب لتجنب الازدحام، وتسهيل عمليات العبور في أزمنة قياسية مع وجود ضباط وأفراد جوازات الجسر على مدار الساعة، فيما لم يتم تسجيل أي حوادث أو عوائق تُذكر، ولله الحمد.