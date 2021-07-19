النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1293 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1453 خلال الـ24 ساعة الماضية

وول ستريت جورنال : غير المحصنين سبب ارتفاع معدلات دخول المستشفى بـ"كورونا"

مع انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن السبب وراء ارتفاع معدلات المصابين بفيروس كورونا المُستجد الذين يلتمسون رعاية طبية في المستشفيات بالولايات المتحدة هو الأمريكيون غير المحصنين ضد كوفيد-19.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، نقلاً عن إحصائيات المستشفيات الأمريكية، أن الغالبية العظمى من المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين يحتاجون لتلقي العلاج في المستشفيات في أجزاء من الولايات المتحدة غير مُحصنين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت الصحيفة عن بعض مسؤولي المستشفيات والصحة العامة في الولايات المتحدة، قولهم إنه مع انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى في جميع أنحاء البلاد، تستعد المستشفيات للوصول إلى قمم وبائية جديدة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وأفادت شبكة ادفينت هيلث الأمريكية والتي تُدير 41 مستشفى في سبع ولايات في الغرب الأوسط والجنوب بأن حوالي 97٪ من حوالي أصل 12 ألفاً و700 مريض ممن التمسوا عناية طبية جراء إصابتهم بكوفيد-19 هذا العام كانوا غير محصنين أو تم تطعيمهم جزئياً.

ونسبت وول ستريت جورنال إلى جيفري كولمان، كبير مسؤولي الجودة والسلامة في ادفينت هيلث، القول إن العديد من مرضى كورونا الذين تم تطعيمهم بالكامل ويحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات، يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب السرطان أو حالات أخرى.

وتظهر إحصائيات أحد أكبر أنظمة المستشفيات في البلاد أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمثلون أقل من 1٪ من مرضى كوفيد.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وول ستريت جورنال : غير المحصنين سبب ارتفاع معدلات دخول المستشفى بـ"كورونا"
سبق

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن السبب وراء ارتفاع معدلات المصابين بفيروس كورونا المُستجد الذين يلتمسون رعاية طبية في المستشفيات بالولايات المتحدة هو الأمريكيون غير المحصنين ضد كوفيد-19.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، نقلاً عن إحصائيات المستشفيات الأمريكية، أن الغالبية العظمى من المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين يحتاجون لتلقي العلاج في المستشفيات في أجزاء من الولايات المتحدة غير مُحصنين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت الصحيفة عن بعض مسؤولي المستشفيات والصحة العامة في الولايات المتحدة، قولهم إنه مع انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى في جميع أنحاء البلاد، تستعد المستشفيات للوصول إلى قمم وبائية جديدة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وأفادت شبكة ادفينت هيلث الأمريكية والتي تُدير 41 مستشفى في سبع ولايات في الغرب الأوسط والجنوب بأن حوالي 97٪ من حوالي أصل 12 ألفاً و700 مريض ممن التمسوا عناية طبية جراء إصابتهم بكوفيد-19 هذا العام كانوا غير محصنين أو تم تطعيمهم جزئياً.

ونسبت وول ستريت جورنال إلى جيفري كولمان، كبير مسؤولي الجودة والسلامة في ادفينت هيلث، القول إن العديد من مرضى كورونا الذين تم تطعيمهم بالكامل ويحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات، يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب السرطان أو حالات أخرى.

وتظهر إحصائيات أحد أكبر أنظمة المستشفيات في البلاد أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمثلون أقل من 1٪ من مرضى كوفيد.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:17 PM

وول ستريت جورنال : غير المحصنين سبب ارتفاع معدلات دخول المستشفى بـ"كورونا"

مع انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,444

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن السبب وراء ارتفاع معدلات المصابين بفيروس كورونا المُستجد الذين يلتمسون رعاية طبية في المستشفيات بالولايات المتحدة هو الأمريكيون غير المحصنين ضد كوفيد-19.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، نقلاً عن إحصائيات المستشفيات الأمريكية، أن الغالبية العظمى من المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين يحتاجون لتلقي العلاج في المستشفيات في أجزاء من الولايات المتحدة غير مُحصنين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت الصحيفة عن بعض مسؤولي المستشفيات والصحة العامة في الولايات المتحدة، قولهم إنه مع انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى في جميع أنحاء البلاد، تستعد المستشفيات للوصول إلى قمم وبائية جديدة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وأفادت شبكة ادفينت هيلث الأمريكية والتي تُدير 41 مستشفى في سبع ولايات في الغرب الأوسط والجنوب بأن حوالي 97٪ من حوالي أصل 12 ألفاً و700 مريض ممن التمسوا عناية طبية جراء إصابتهم بكوفيد-19 هذا العام كانوا غير محصنين أو تم تطعيمهم جزئياً.

ونسبت وول ستريت جورنال إلى جيفري كولمان، كبير مسؤولي الجودة والسلامة في ادفينت هيلث، القول إن العديد من مرضى كورونا الذين تم تطعيمهم بالكامل ويحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات، يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب السرطان أو حالات أخرى.

وتظهر إحصائيات أحد أكبر أنظمة المستشفيات في البلاد أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمثلون أقل من 1٪ من مرضى كوفيد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,992
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,434
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة