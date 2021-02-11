النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التجارة" تعاقب 17 معلنًا على "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات 740 ألف ريال

شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والإفصاح بوضوح عن المادة الإعلانية

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين، عن معاقبة الوزارة لأكثر من 17 معلنًا على منصات "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات بلغت 740 ألف ريال.
وشدد "الحسين"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19 )، على أن الإعلان الإلكتروني يجب أن تتوفر فيه ضوابط هامة جدًا حتى لا يكون إعلانًا مخالفًا؛ وذلك من خلال إفصاح المعلن بوضوح بأن يقدم مادة إعلانية، والابتعاد عن الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد، والتوضيح بتفاصيل بيانات المعلن وأرقام هاتفه وتفاصيل المنتج، والإعلان عن علامة تجارية هو يملكها،
مشيرًا، بأنه عندما لا تنطبق هذه الضوابط على الإعلان يعتبر إعلانًا مخالفًا وتضبطه وزارة التجارة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تعاقب 17 معلنًا على "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات 740 ألف ريال
سبق

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين، عن معاقبة الوزارة لأكثر من 17 معلنًا على منصات "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات بلغت 740 ألف ريال.
وشدد "الحسين"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19 )، على أن الإعلان الإلكتروني يجب أن تتوفر فيه ضوابط هامة جدًا حتى لا يكون إعلانًا مخالفًا؛ وذلك من خلال إفصاح المعلن بوضوح بأن يقدم مادة إعلانية، والابتعاد عن الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد، والتوضيح بتفاصيل بيانات المعلن وأرقام هاتفه وتفاصيل المنتج، والإعلان عن علامة تجارية هو يملكها،
مشيرًا، بأنه عندما لا تنطبق هذه الضوابط على الإعلان يعتبر إعلانًا مخالفًا وتضبطه وزارة التجارة .

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
04:47 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
05:18 PM

"التجارة" تعاقب 17 معلنًا على "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات 740 ألف ريال

شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والإفصاح بوضوح عن المادة الإعلانية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
4,794

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين، عن معاقبة الوزارة لأكثر من 17 معلنًا على منصات "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات بلغت 740 ألف ريال.
وشدد "الحسين"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19 )، على أن الإعلان الإلكتروني يجب أن تتوفر فيه ضوابط هامة جدًا حتى لا يكون إعلانًا مخالفًا؛ وذلك من خلال إفصاح المعلن بوضوح بأن يقدم مادة إعلانية، والابتعاد عن الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد، والتوضيح بتفاصيل بيانات المعلن وأرقام هاتفه وتفاصيل المنتج، والإعلان عن علامة تجارية هو يملكها،
مشيرًا، بأنه عندما لا تنطبق هذه الضوابط على الإعلان يعتبر إعلانًا مخالفًا وتضبطه وزارة التجارة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,024
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,458
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,686
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,410

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة