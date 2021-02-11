كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين، عن معاقبة الوزارة لأكثر من 17 معلنًا على منصات "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات بلغت 740 ألف ريال. وشدد "الحسين"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19 )، على أن الإعلان الإلكتروني يجب أن تتوفر فيه ضوابط هامة جدًا حتى لا يكون إعلانًا مخالفًا؛ وذلك من خلال إفصاح المعلن بوضوح بأن يقدم مادة إعلانية، والابتعاد عن الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد، والتوضيح بتفاصيل بيانات المعلن وأرقام هاتفه وتفاصيل المنتج، والإعلان عن علامة تجارية هو يملكها، مشيرًا، بأنه عندما لا تنطبق هذه الضوابط على الإعلان يعتبر إعلانًا مخالفًا وتضبطه وزارة التجارة .

"التجارة" تعاقب 17 معلنًا على "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات 740 ألف ريال عبدالحكيم شار سبق 2021-02-11 كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين، عن معاقبة الوزارة لأكثر من 17 معلنًا على منصات "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات بلغت 740 ألف ريال.

وشدد "الحسين"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19 )، على أن الإعلان الإلكتروني يجب أن تتوفر فيه ضوابط هامة جدًا حتى لا يكون إعلانًا مخالفًا؛ وذلك من خلال إفصاح المعلن بوضوح بأن يقدم مادة إعلانية، والابتعاد عن الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد، والتوضيح بتفاصيل بيانات المعلن وأرقام هاتفه وتفاصيل المنتج، والإعلان عن علامة تجارية هو يملكها،

مشيرًا، بأنه عندما لا تنطبق هذه الضوابط على الإعلان يعتبر إعلانًا مخالفًا وتضبطه وزارة التجارة .

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 04:47 PM

اخر تعديل 11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 05:18 PM

"التجارة" تعاقب 17 معلنًا على "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات 740 ألف ريال شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والإفصاح بوضوح عن المادة الإعلانية





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كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين، عن معاقبة الوزارة لأكثر من 17 معلنًا على منصات "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات بلغت 740 ألف ريال.

وشدد "الحسين"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19 )، على أن الإعلان الإلكتروني يجب أن تتوفر فيه ضوابط هامة جدًا حتى لا يكون إعلانًا مخالفًا؛ وذلك من خلال إفصاح المعلن بوضوح بأن يقدم مادة إعلانية، والابتعاد عن الإعلان عن أي منتج مغشوش أو مقلد، والتوضيح بتفاصيل بيانات المعلن وأرقام هاتفه وتفاصيل المنتج، والإعلان عن علامة تجارية هو يملكها،

مشيرًا، بأنه عندما لا تنطبق هذه الضوابط على الإعلان يعتبر إعلانًا مخالفًا وتضبطه وزارة التجارة .