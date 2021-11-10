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"المسحل" للاعبي الأخضر: علينا الظهور المميز والاقتراب أكثر من التأهل لكأس العالم

حضر التدريبَ الأخير للمنتخب السعودي قبل لقاء أستراليا المرتقب

اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الأربعاء، في مدينة سيدني الأسترالية، وتحديدًا في ملعب كومبانك، بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محفزًا الجميع على الظهور المميز أمام أستراليا، وطالَبَ اللاعبين بالعودة بنقاط المباراة من أجل الاقتراب أكثر من التأهل لكأس العالم 2022 بمشيئة الله.

وكان المسحل قد وصل، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سيدني، من أجل حضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأسترالي، غدًا الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، (الجولة الخامسة- المجموعة الثانية).

ورافق المسحل إلى سيدني عُضوا مجلس الإدارة، نزيه النصر ونعيم البكر، وكان في استقبالهم القنصل السعودي العام في سيدني سلمان المطيري.

الجدير بالذكر أن "الأخضر السعودي" يتصدر مجموعته بـ12 نقطة؛ فيما يأتي الأسترالي في المركز الثاني بـ9 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسحل" للاعبي الأخضر: علينا الظهور المميز والاقتراب أكثر من التأهل لكأس العالم
سبق

اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الأربعاء، في مدينة سيدني الأسترالية، وتحديدًا في ملعب كومبانك، بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محفزًا الجميع على الظهور المميز أمام أستراليا، وطالَبَ اللاعبين بالعودة بنقاط المباراة من أجل الاقتراب أكثر من التأهل لكأس العالم 2022 بمشيئة الله.

وكان المسحل قد وصل، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سيدني، من أجل حضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأسترالي، غدًا الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، (الجولة الخامسة- المجموعة الثانية).

ورافق المسحل إلى سيدني عُضوا مجلس الإدارة، نزيه النصر ونعيم البكر، وكان في استقبالهم القنصل السعودي العام في سيدني سلمان المطيري.

الجدير بالذكر أن "الأخضر السعودي" يتصدر مجموعته بـ12 نقطة؛ فيما يأتي الأسترالي في المركز الثاني بـ9 نقاط.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
01:39 PM

"المسحل" للاعبي الأخضر: علينا الظهور المميز والاقتراب أكثر من التأهل لكأس العالم

حضر التدريبَ الأخير للمنتخب السعودي قبل لقاء أستراليا المرتقب

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أحمد سرور - الرياض
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1,048

اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الأربعاء، في مدينة سيدني الأسترالية، وتحديدًا في ملعب كومبانك، بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محفزًا الجميع على الظهور المميز أمام أستراليا، وطالَبَ اللاعبين بالعودة بنقاط المباراة من أجل الاقتراب أكثر من التأهل لكأس العالم 2022 بمشيئة الله.

وكان المسحل قد وصل، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سيدني، من أجل حضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأسترالي، غدًا الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، (الجولة الخامسة- المجموعة الثانية).

ورافق المسحل إلى سيدني عُضوا مجلس الإدارة، نزيه النصر ونعيم البكر، وكان في استقبالهم القنصل السعودي العام في سيدني سلمان المطيري.

الجدير بالذكر أن "الأخضر السعودي" يتصدر مجموعته بـ12 نقطة؛ فيما يأتي الأسترالي في المركز الثاني بـ9 نقاط.

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