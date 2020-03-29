"الزعاق": شعبان سيكمل 30 يوماً.. و24 أبريل أول أيام رمضان فلكياً

أكد أنه سيلاحظ خلال هذا الشهر تزايد درجات الحرارة بالتدريج

قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن "الحسابات الفلكية تشير بأن شهر شعبان ستكتمل عدته ثلاثين يوماً، ويوم الجمعة 24 أبريل أول شهر رمضان بحول الله".

وأضاف "الزعاق" في تغريدات عبر حسابه "بتويتر"، أن "شهر شعبان يعتبر امتداداً للمرحلة الجوية الانتقالية (تقلبات جوية)، وسيلاحظ خلال هذا الشهر تزايد درجات الحرارة بالتدريج، وتناقص الظل وأن الشمس بدأت تقترب من الرأس في حال الظهر".

وأشار إلى أن نهاية شعبان ستكون بداية موسم الكنّة التي تستمر 40 يوماً، موضحاً أن شهر رمضان المبارك داخل في هذا الموسم والذي يعني الصيف الحار وليس القيظ.

وأوضح "الزعاق" أن أول شهر شعبان مرحلة قران ثالث والذي قال فيه أهالينا رحمهم الله (قران ثالث ربيع ذالف)، أي إذا قارن القمر الثريا في اليوم الثالث فهذا علامة على نهاية الربيع بالتدريج، وآخر الشهر: كنة الثريا (أي اختفاء الثريا عن الأنظار)، ومدة الكنة 40 يوماً وهي بداية الصيف الفعلي في النهار.