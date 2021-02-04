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الأمير خالد بن سلمان يبحث التعاون الثنائي مع وزير الدفاع الياباني

استعرض معه في اتصال هاتفي أبرز قضايا الأمن الإقليمي

أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً مع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي.

وبحثا خلال الاتصال التعاون الثنائي في مجال الدفاع, إضافة إلى استعراض أبرز قضايا الأمن الإقليمي, إلى جانب بحث الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمير خالد بن سلمان يبحث التعاون الثنائي مع وزير الدفاع الياباني
سبق

أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً مع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي.

وبحثا خلال الاتصال التعاون الثنائي في مجال الدفاع, إضافة إلى استعراض أبرز قضايا الأمن الإقليمي, إلى جانب بحث الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
04:17 PM

الأمير خالد بن سلمان يبحث التعاون الثنائي مع وزير الدفاع الياباني

استعرض معه في اتصال هاتفي أبرز قضايا الأمن الإقليمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً مع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي.

وبحثا خلال الاتصال التعاون الثنائي في مجال الدفاع, إضافة إلى استعراض أبرز قضايا الأمن الإقليمي, إلى جانب بحث الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

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