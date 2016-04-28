وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,411,797، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,480.

المملكة المتحدة تسجل 2166 إصابة جديدة و29 وفاة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-28 سجلت المملكة المتحدة 2,166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 وفاة. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,411,797، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,480.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 10:22 PM

المملكة المتحدة تسجل 2166 إصابة جديدة و29 وفاة بـ"كورونا" إجمالي الإصابات يتجاوز 4 ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة





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سجلت المملكة المتحدة 2,166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,411,797، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,480.