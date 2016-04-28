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المملكة المتحدة تسجل 2166 إصابة جديدة و29 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات يتجاوز 4 ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت المملكة المتحدة 2,166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,411,797، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,480.

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المملكة المتحدة تسجل 2166 إصابة جديدة و29 وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت المملكة المتحدة 2,166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,411,797، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,480.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:22 PM

المملكة المتحدة تسجل 2166 إصابة جديدة و29 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات يتجاوز 4 ملايين.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت المملكة المتحدة 2,166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,411,797، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,480.

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