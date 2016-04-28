المملكة المتحدة تسجل 2166 إصابة جديدة و29 وفاة بـ"كورونا"

سجلت المملكة المتحدة 2,166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,411,797، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,480.
سجلت المملكة المتحدة 2,166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,411,797، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,480.
سجلت المملكة المتحدة 2,166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,411,797، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,480.
سجلت المملكة المتحدة 2,166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و29 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,411,797، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,480.