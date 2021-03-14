النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي

عدد المقاعد التدريبية المعتمدة في السعودية والإمارات والبحرين تتجاوز 20 ألف مقعد

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن عدد المراكز التدريبية المعتمدة مؤسسيًّا خلال العام الماضي 2020م، بلغ نحو 103 مراكز تدريبية تضمنت 783 مقرًّا تدريبيًّا؛ فيما وصل عدد البرامج التدريبية المعتمدة إلى 1832 برنامجًا تدريبيًّا.

وأوضحت الإدارة التنفيذية للاعتماد في الهيئة، أن عدد المقاعد التدريبية المعتمدة في السعودية والإمارات والبحرين خلال العام الماضي، تتجاوز 20 ألف مقعد تدريبي؛ حيث أسفرت جهود الإدارة عن اعتماد 20081 مقعدًا تدريبيًّا في السعودية، و202 مقعد تدريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، و392 مقعدًا في مملكة البحرين، بنسبة نمو تُقَدر بـ7%.

وبيّنت الإدارة في تقرير إنجازاتها، أن إجمالي الأيام المستغرقة في زيارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي بلغ 895 يومًا؛ فيما وصلت عدد ساعات الزيارات إلى 7160 ساعة زيارة اعتماد.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، بأن الإدارة التنفيذية للاعتماد في هيئة التخصصات الصحية وضعت 20532 معيار اعتماد برامجي تم إعداده بالإطار العام الجديد لـ116 برنامجًا تدريبيًّا؛ مشيرًا إلى أن الإدارة وفّرت 27 خدمة اعتماد للمراكز التدريبية، وعقدت 71 اجتماعًا للجان الاعتماد تجاوزت 200 ساعة، ونفذت 6 ورش عمل استفاد منها نحو 400 مقيم اعتماد مؤسسي وبرامجي، بإجمالي 5724 ساعة تدريبية.

ونوّه بأن الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالهيئة يهدف إلى تسخير جميع الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة الاختصاص العام، والتخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي" التي تشرف عليها الهيئة؛ مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي
سبق

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن عدد المراكز التدريبية المعتمدة مؤسسيًّا خلال العام الماضي 2020م، بلغ نحو 103 مراكز تدريبية تضمنت 783 مقرًّا تدريبيًّا؛ فيما وصل عدد البرامج التدريبية المعتمدة إلى 1832 برنامجًا تدريبيًّا.

وأوضحت الإدارة التنفيذية للاعتماد في الهيئة، أن عدد المقاعد التدريبية المعتمدة في السعودية والإمارات والبحرين خلال العام الماضي، تتجاوز 20 ألف مقعد تدريبي؛ حيث أسفرت جهود الإدارة عن اعتماد 20081 مقعدًا تدريبيًّا في السعودية، و202 مقعد تدريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، و392 مقعدًا في مملكة البحرين، بنسبة نمو تُقَدر بـ7%.

وبيّنت الإدارة في تقرير إنجازاتها، أن إجمالي الأيام المستغرقة في زيارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي بلغ 895 يومًا؛ فيما وصلت عدد ساعات الزيارات إلى 7160 ساعة زيارة اعتماد.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، بأن الإدارة التنفيذية للاعتماد في هيئة التخصصات الصحية وضعت 20532 معيار اعتماد برامجي تم إعداده بالإطار العام الجديد لـ116 برنامجًا تدريبيًّا؛ مشيرًا إلى أن الإدارة وفّرت 27 خدمة اعتماد للمراكز التدريبية، وعقدت 71 اجتماعًا للجان الاعتماد تجاوزت 200 ساعة، ونفذت 6 ورش عمل استفاد منها نحو 400 مقيم اعتماد مؤسسي وبرامجي، بإجمالي 5724 ساعة تدريبية.

ونوّه بأن الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالهيئة يهدف إلى تسخير جميع الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة الاختصاص العام، والتخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي" التي تشرف عليها الهيئة؛ مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:31 AM

التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي

عدد المقاعد التدريبية المعتمدة في السعودية والإمارات والبحرين تتجاوز 20 ألف مقعد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
106

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن عدد المراكز التدريبية المعتمدة مؤسسيًّا خلال العام الماضي 2020م، بلغ نحو 103 مراكز تدريبية تضمنت 783 مقرًّا تدريبيًّا؛ فيما وصل عدد البرامج التدريبية المعتمدة إلى 1832 برنامجًا تدريبيًّا.

وأوضحت الإدارة التنفيذية للاعتماد في الهيئة، أن عدد المقاعد التدريبية المعتمدة في السعودية والإمارات والبحرين خلال العام الماضي، تتجاوز 20 ألف مقعد تدريبي؛ حيث أسفرت جهود الإدارة عن اعتماد 20081 مقعدًا تدريبيًّا في السعودية، و202 مقعد تدريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، و392 مقعدًا في مملكة البحرين، بنسبة نمو تُقَدر بـ7%.

وبيّنت الإدارة في تقرير إنجازاتها، أن إجمالي الأيام المستغرقة في زيارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي بلغ 895 يومًا؛ فيما وصلت عدد ساعات الزيارات إلى 7160 ساعة زيارة اعتماد.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، بأن الإدارة التنفيذية للاعتماد في هيئة التخصصات الصحية وضعت 20532 معيار اعتماد برامجي تم إعداده بالإطار العام الجديد لـ116 برنامجًا تدريبيًّا؛ مشيرًا إلى أن الإدارة وفّرت 27 خدمة اعتماد للمراكز التدريبية، وعقدت 71 اجتماعًا للجان الاعتماد تجاوزت 200 ساعة، ونفذت 6 ورش عمل استفاد منها نحو 400 مقيم اعتماد مؤسسي وبرامجي، بإجمالي 5724 ساعة تدريبية.

ونوّه بأن الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالهيئة يهدف إلى تسخير جميع الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة الاختصاص العام، والتخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي" التي تشرف عليها الهيئة؛ مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,043
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,217
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,371

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة