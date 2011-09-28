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سلطنة عمان.. إعادة فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر

اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي "كورونا"

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اليوم (الاثنين)، أنها ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن فتح المساجد سيكون مصحوباً باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان.. إعادة فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر
سبق

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اليوم (الاثنين)، أنها ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن فتح المساجد سيكون مصحوباً باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
05:39 PM

سلطنة عمان.. إعادة فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر

اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اليوم (الاثنين)، أنها ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن فتح المساجد سيكون مصحوباً باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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