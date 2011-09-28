سلطنة عمان.. إعادة فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر

اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي "كورونا"

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، اليوم (الاثنين)، أنها ستعيد فتح المساجد للصلاة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن فتح المساجد سيكون مصحوباً باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.