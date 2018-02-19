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برنامج سوق العمل يستضيف وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل

برنامج يُبثُّ أسبوعيًّا على "خليجية" بالشراكة مع المجلس التنسيقي عند العاشرة مساء

يحل سطام بن عامر الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل، ضيفًا على فقرة الحدث ببرنامج سوق العمل لهذا الأسبوع، ويتحدث عن مجلس السلامة والصحة المهنية الذي وافق مجلس الوزراء على إقراره ليكون المرجعية الأولى لتطوير وتنفيذ الأنظمة واللوائح والبرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتعزيز بيئة سوق العمل وفق أفضل الممارسات.

ويبيِّن "الحربي" في حواره أهداف المجلس، وسُبل التعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك آلية العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتناول فقرة ملف البرنامج لهذا الأسبوع من سوق العمل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودورها المحوري في النمو الاقتصادي بالسعودية؛ إذ يستضيف كلاً من سامي بن خلف الوهدان مدير إدارة برامج نمو المنشآت في "منشآت"، والكاتب والمستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان. كما يحتوي البرنامج على العديد من الفقرات المتنوعة.

يُشار إلى أن برنامج سوق العمل البرنامج الوحيد المتخصص في قضايا وملفات سوق العمل والموارد البشرية، وذلك بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، الذي يعرض كل سبت على قناة روتانا خليجية عند الساعة العاشرة مساءً.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج سوق العمل يستضيف وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل
سبق

يحل سطام بن عامر الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل، ضيفًا على فقرة الحدث ببرنامج سوق العمل لهذا الأسبوع، ويتحدث عن مجلس السلامة والصحة المهنية الذي وافق مجلس الوزراء على إقراره ليكون المرجعية الأولى لتطوير وتنفيذ الأنظمة واللوائح والبرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتعزيز بيئة سوق العمل وفق أفضل الممارسات.

ويبيِّن "الحربي" في حواره أهداف المجلس، وسُبل التعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك آلية العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتناول فقرة ملف البرنامج لهذا الأسبوع من سوق العمل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودورها المحوري في النمو الاقتصادي بالسعودية؛ إذ يستضيف كلاً من سامي بن خلف الوهدان مدير إدارة برامج نمو المنشآت في "منشآت"، والكاتب والمستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان. كما يحتوي البرنامج على العديد من الفقرات المتنوعة.

يُشار إلى أن برنامج سوق العمل البرنامج الوحيد المتخصص في قضايا وملفات سوق العمل والموارد البشرية، وذلك بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، الذي يعرض كل سبت على قناة روتانا خليجية عند الساعة العاشرة مساءً.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
01:09 AM

برنامج سوق العمل يستضيف وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل

برنامج يُبثُّ أسبوعيًّا على "خليجية" بالشراكة مع المجلس التنسيقي عند العاشرة مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحل سطام بن عامر الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل، ضيفًا على فقرة الحدث ببرنامج سوق العمل لهذا الأسبوع، ويتحدث عن مجلس السلامة والصحة المهنية الذي وافق مجلس الوزراء على إقراره ليكون المرجعية الأولى لتطوير وتنفيذ الأنظمة واللوائح والبرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتعزيز بيئة سوق العمل وفق أفضل الممارسات.

ويبيِّن "الحربي" في حواره أهداف المجلس، وسُبل التعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك آلية العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتناول فقرة ملف البرنامج لهذا الأسبوع من سوق العمل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودورها المحوري في النمو الاقتصادي بالسعودية؛ إذ يستضيف كلاً من سامي بن خلف الوهدان مدير إدارة برامج نمو المنشآت في "منشآت"، والكاتب والمستشار في الموارد البشرية بندر الضبعان. كما يحتوي البرنامج على العديد من الفقرات المتنوعة.

يُشار إلى أن برنامج سوق العمل البرنامج الوحيد المتخصص في قضايا وملفات سوق العمل والموارد البشرية، وذلك بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، الذي يعرض كل سبت على قناة روتانا خليجية عند الساعة العاشرة مساءً.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,135
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,205
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