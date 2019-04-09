النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شركات الطيران" بالمملكة يبحث الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

المجلس عقد اجتماعه السنوي برئاسة "الخطوط" واستعرض الاستعداد لموسم العمرة

أكد مجلس ممثلي شركات الطيران العاملة بالمملكة برئاسة الخطوط السعودية -الناقل الوطني للمملكة- حرصه على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال ذروة موسم العمرة في شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المعتمرين من مختلف دول العالم وذلك من خلال الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة والتنسيق والتعاون مع كل الجهات العاملة بالمطارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بمدينة جدة بحضور مساعد نائب الرئيس للمبيعات الداخلية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي "رئيس المجلس" عصام بن عبدالحليم الميمني وأعضاء المجلس وممثلين من الهيئة العامة للطيران المدني ومطارَي الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدوليين والجهات الحكومية العاملة في المطارين، لاستعراض الأداء التشغيلي خلال الفترة الماضية من موسم العمرة، ومناقشة الاستعدادات لذروة الموسم خلال شهر رمضان المقبل، إلى جانب استعراض خطة موسم الحج المقبل والمستجدات الخاصة بهذا الشأن.

كما تمت مناقشة وتبادل الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وسهولة وانسيابية النقل الجوي للمعتمرين والحجاج سواء في رحلات الوصول أو المغادرة، كما نوقش في الاجتماع العمل على تأمين الإمكانات اللازمة التي تضمن سلاسة العمليات التشغيلية الخاصة برحلات الحج والعمرة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس ممثلي شركات الطيران والذي تشكل وبدأت اجتماعاته منذ عام 1970م، يضم جميع شركات الطيران العاملة في المملكة ويعقد اجتماعه السنوي برئاسة الخطوط السعودية لمناقشة الموضوعات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ولعموم المسافرين، وإحاطة الأعضاء بكل المستجدات والاستماع إلى اقتراحاتهم ومبادراتهم بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات إلى جانب تناول الموضوعات التشغيلية المشتركة التي تخص شركات الطيران العاملة بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شركات الطيران" بالمملكة يبحث الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
سبق

أكد مجلس ممثلي شركات الطيران العاملة بالمملكة برئاسة الخطوط السعودية -الناقل الوطني للمملكة- حرصه على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال ذروة موسم العمرة في شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المعتمرين من مختلف دول العالم وذلك من خلال الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة والتنسيق والتعاون مع كل الجهات العاملة بالمطارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بمدينة جدة بحضور مساعد نائب الرئيس للمبيعات الداخلية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي "رئيس المجلس" عصام بن عبدالحليم الميمني وأعضاء المجلس وممثلين من الهيئة العامة للطيران المدني ومطارَي الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدوليين والجهات الحكومية العاملة في المطارين، لاستعراض الأداء التشغيلي خلال الفترة الماضية من موسم العمرة، ومناقشة الاستعدادات لذروة الموسم خلال شهر رمضان المقبل، إلى جانب استعراض خطة موسم الحج المقبل والمستجدات الخاصة بهذا الشأن.

كما تمت مناقشة وتبادل الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وسهولة وانسيابية النقل الجوي للمعتمرين والحجاج سواء في رحلات الوصول أو المغادرة، كما نوقش في الاجتماع العمل على تأمين الإمكانات اللازمة التي تضمن سلاسة العمليات التشغيلية الخاصة برحلات الحج والعمرة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس ممثلي شركات الطيران والذي تشكل وبدأت اجتماعاته منذ عام 1970م، يضم جميع شركات الطيران العاملة في المملكة ويعقد اجتماعه السنوي برئاسة الخطوط السعودية لمناقشة الموضوعات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ولعموم المسافرين، وإحاطة الأعضاء بكل المستجدات والاستماع إلى اقتراحاتهم ومبادراتهم بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات إلى جانب تناول الموضوعات التشغيلية المشتركة التي تخص شركات الطيران العاملة بالمملكة.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
05:03 PM

"شركات الطيران" بالمملكة يبحث الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

المجلس عقد اجتماعه السنوي برئاسة "الخطوط" واستعرض الاستعداد لموسم العمرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
748

أكد مجلس ممثلي شركات الطيران العاملة بالمملكة برئاسة الخطوط السعودية -الناقل الوطني للمملكة- حرصه على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال ذروة موسم العمرة في شهر رمضان المبارك والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المعتمرين من مختلف دول العالم وذلك من خلال الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة والتنسيق والتعاون مع كل الجهات العاملة بالمطارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بمدينة جدة بحضور مساعد نائب الرئيس للمبيعات الداخلية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي "رئيس المجلس" عصام بن عبدالحليم الميمني وأعضاء المجلس وممثلين من الهيئة العامة للطيران المدني ومطارَي الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدوليين والجهات الحكومية العاملة في المطارين، لاستعراض الأداء التشغيلي خلال الفترة الماضية من موسم العمرة، ومناقشة الاستعدادات لذروة الموسم خلال شهر رمضان المقبل، إلى جانب استعراض خطة موسم الحج المقبل والمستجدات الخاصة بهذا الشأن.

كما تمت مناقشة وتبادل الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وسهولة وانسيابية النقل الجوي للمعتمرين والحجاج سواء في رحلات الوصول أو المغادرة، كما نوقش في الاجتماع العمل على تأمين الإمكانات اللازمة التي تضمن سلاسة العمليات التشغيلية الخاصة برحلات الحج والعمرة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس ممثلي شركات الطيران والذي تشكل وبدأت اجتماعاته منذ عام 1970م، يضم جميع شركات الطيران العاملة في المملكة ويعقد اجتماعه السنوي برئاسة الخطوط السعودية لمناقشة الموضوعات التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ولعموم المسافرين، وإحاطة الأعضاء بكل المستجدات والاستماع إلى اقتراحاتهم ومبادراتهم بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات إلى جانب تناول الموضوعات التشغيلية المشتركة التي تخص شركات الطيران العاملة بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,429
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,673
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,263
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,260

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة