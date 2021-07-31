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البحرين تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي الهجوم على سفينة سعودية

أكدت أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرار الإرهابيين بمواصلة الاعتداءات

استنكرت مملكة البحرين بشدة المحاولة العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للهجوم على سفينة تجارية سعودية باستخدام طائرة مسيرة (مفخخة).

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصراراً واضحاً من الإرهابيين الحوثيين بمواصلة الاعتداءات الآثمة على المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط الهجوم مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف كل القوانين الدولية، وتستهدف عرقلة حركة الملاحة البحرية بالمنطقة وحرية التجارة العالمية.

البحرين ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي الهجوم على سفينة سعودية
سبق

استنكرت مملكة البحرين بشدة المحاولة العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للهجوم على سفينة تجارية سعودية باستخدام طائرة مسيرة (مفخخة).

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصراراً واضحاً من الإرهابيين الحوثيين بمواصلة الاعتداءات الآثمة على المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط الهجوم مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف كل القوانين الدولية، وتستهدف عرقلة حركة الملاحة البحرية بالمنطقة وحرية التجارة العالمية.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
11:47 PM

البحرين تستنكر محاولة ميليشيا الحوثي الهجوم على سفينة سعودية

أكدت أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصرار الإرهابيين بمواصلة الاعتداءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
2
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استنكرت مملكة البحرين بشدة المحاولة العدائية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للهجوم على سفينة تجارية سعودية باستخدام طائرة مسيرة (مفخخة).

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصراراً واضحاً من الإرهابيين الحوثيين بمواصلة الاعتداءات الآثمة على المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط الهجوم مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة ضد هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف كل القوانين الدولية، وتستهدف عرقلة حركة الملاحة البحرية بالمنطقة وحرية التجارة العالمية.

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