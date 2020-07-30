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بعد 48 ساعة يبدأ اشتراط "التحصين".. والجهات والمنشآت تدعو بضرورة التقيد

في ظل ما قدمته الدولة من تسهيلات للحصول على اللقاح للحفاظ على صحة الجميع

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداء من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، تستعد كافة المنشآت الحكومية والخاصة بالمملكة لتنفيذ ما قرر العمل به، وذلك بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، كما دعت الجهات الحكومية والخاصة موظفيها وزوارها بضرورة التقيد باشتراط التحصين.

وفي التفاصيل، تشهد مراكز اللقاح تزايد إقبال المواطنين والمقيمين للاستفادة من جرعات لقاح كورونا في ظل ما تعمل به الجهات الصحية من برامج منظمة لاستقبال الجميع من خلال المواعيد اليومية المحدد بها الوقت الزمني لكل موعد، فيما تمنح فرصة الدخول بلا مواعيد مسبقة لكبار السن ترحيباً وتقديراً لقدومهم.

وتستقبل مراكز اللقاح أيضاً طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الجامعي ضمن خطة عمل منظمة بين وزارتي الصحة والتعليم لضمان استفادة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم من جرعات اللقاح الأولى والثانية لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفيما يتعلق بقرار التحصين يشمل الراغبين في الدخول لأي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، بالإضافة للدخول لأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، أو استخدام وسائل النقل العامة.

يُشار إلى أنه قبل الدخول للمنشآت الحكومية والخاصة يتم التأكد من الحالة الصحية للموظف أو الزائر من خلال تطبيق "توكلنا" والذي سيظهر بيانات حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وأوضح عواض الخديدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بتعليم الطائف، أنه اعتباراً من الأحد القادم "التحصين" شرط لدخول الموظفين والمراجعين لمقر الإدارة والمنشآت التعليمية بتعليم الطائف.

ونوهت جامعة أم القرى على الطلاب غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة وذلك لتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة علماً أن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد تطبيق توكلنا وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 48 ساعة يبدأ اشتراط "التحصين".. والجهات والمنشآت تدعو بضرورة التقيد
سبق

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداء من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، تستعد كافة المنشآت الحكومية والخاصة بالمملكة لتنفيذ ما قرر العمل به، وذلك بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، كما دعت الجهات الحكومية والخاصة موظفيها وزوارها بضرورة التقيد باشتراط التحصين.

وفي التفاصيل، تشهد مراكز اللقاح تزايد إقبال المواطنين والمقيمين للاستفادة من جرعات لقاح كورونا في ظل ما تعمل به الجهات الصحية من برامج منظمة لاستقبال الجميع من خلال المواعيد اليومية المحدد بها الوقت الزمني لكل موعد، فيما تمنح فرصة الدخول بلا مواعيد مسبقة لكبار السن ترحيباً وتقديراً لقدومهم.

وتستقبل مراكز اللقاح أيضاً طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الجامعي ضمن خطة عمل منظمة بين وزارتي الصحة والتعليم لضمان استفادة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم من جرعات اللقاح الأولى والثانية لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفيما يتعلق بقرار التحصين يشمل الراغبين في الدخول لأي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، بالإضافة للدخول لأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، أو استخدام وسائل النقل العامة.

يُشار إلى أنه قبل الدخول للمنشآت الحكومية والخاصة يتم التأكد من الحالة الصحية للموظف أو الزائر من خلال تطبيق "توكلنا" والذي سيظهر بيانات حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وأوضح عواض الخديدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بتعليم الطائف، أنه اعتباراً من الأحد القادم "التحصين" شرط لدخول الموظفين والمراجعين لمقر الإدارة والمنشآت التعليمية بتعليم الطائف.

ونوهت جامعة أم القرى على الطلاب غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة وذلك لتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة علماً أن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
10:45 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
04:54 AM

بعد 48 ساعة يبدأ اشتراط "التحصين".. والجهات والمنشآت تدعو بضرورة التقيد

في ظل ما قدمته الدولة من تسهيلات للحصول على اللقاح للحفاظ على صحة الجميع

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متعب البقمي - الطائف
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6,738

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداء من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، تستعد كافة المنشآت الحكومية والخاصة بالمملكة لتنفيذ ما قرر العمل به، وذلك بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، كما دعت الجهات الحكومية والخاصة موظفيها وزوارها بضرورة التقيد باشتراط التحصين.

وفي التفاصيل، تشهد مراكز اللقاح تزايد إقبال المواطنين والمقيمين للاستفادة من جرعات لقاح كورونا في ظل ما تعمل به الجهات الصحية من برامج منظمة لاستقبال الجميع من خلال المواعيد اليومية المحدد بها الوقت الزمني لكل موعد، فيما تمنح فرصة الدخول بلا مواعيد مسبقة لكبار السن ترحيباً وتقديراً لقدومهم.

وتستقبل مراكز اللقاح أيضاً طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم الجامعي ضمن خطة عمل منظمة بين وزارتي الصحة والتعليم لضمان استفادة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم من جرعات اللقاح الأولى والثانية لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفيما يتعلق بقرار التحصين يشمل الراغبين في الدخول لأي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، بالإضافة للدخول لأي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، أو استخدام وسائل النقل العامة.

يُشار إلى أنه قبل الدخول للمنشآت الحكومية والخاصة يتم التأكد من الحالة الصحية للموظف أو الزائر من خلال تطبيق "توكلنا" والذي سيظهر بيانات حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وأوضح عواض الخديدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بتعليم الطائف، أنه اعتباراً من الأحد القادم "التحصين" شرط لدخول الموظفين والمراجعين لمقر الإدارة والمنشآت التعليمية بتعليم الطائف.

ونوهت جامعة أم القرى على الطلاب غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة وذلك لتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة علماً أن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.

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