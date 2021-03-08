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الكويت تدين وتستنكر بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين بالسعودية

أكدت أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية أمرٌ لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لمواصلة ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها النكراء باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيَّرة المفخخة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي أمس أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير، وإضرار بأمن المملكة العربية السعودية، وتقويض لاستقرار المنطقة، وتحدٍّ للقانون الدولي والإنساني، والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تُبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي، أمرٌ لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي، وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء، ووضع حد لها.

وأكدت وقوفها مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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الكويت تدين وتستنكر بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين بالسعودية
سبق

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لمواصلة ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها النكراء باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيَّرة المفخخة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي أمس أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير، وإضرار بأمن المملكة العربية السعودية، وتقويض لاستقرار المنطقة، وتحدٍّ للقانون الدولي والإنساني، والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تُبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي، أمرٌ لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي، وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء، ووضع حد لها.

وأكدت وقوفها مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
12:40 AM

الكويت تدين وتستنكر بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين بالسعودية

أكدت أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية أمرٌ لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لمواصلة ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها النكراء باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيَّرة المفخخة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي أمس أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير، وإضرار بأمن المملكة العربية السعودية، وتقويض لاستقرار المنطقة، وتحدٍّ للقانون الدولي والإنساني، والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تُبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي، أمرٌ لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي، وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء، ووضع حد لها.

وأكدت وقوفها مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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