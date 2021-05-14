"الصحة" تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد وتعلن تسجيل 927 حالة مؤكدة

حذّرت الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد، وأكدت على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان.



وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (927) حالة مؤكدة وتعافي (1608) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8551) حالة، منها (1323) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (431432) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (415747) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7134) حالة، "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (56495) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).



