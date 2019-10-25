السفارة السعودية في أستراليا تنظّم مهرجان اليوم المفتوح

لقي إقبالاً جماهيرياً .. ضمن فعاليات "كانبيرا نافذة إلى العالم"

نظّمت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا، أمس، في مقرها في العاصمة الأسترالية كانبيرا، برنامج مهرجان "اليوم المفتوح"، ضمن فعاليات يوم "كانبيرا نافذة إلى العالم" الذي تنظّمه حكومة مدينة العاصمة كانبيرا لإبراز ثقافات العالم وحضاراته.

وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، مساعد بن إبراهيم السليم؛ بالإقبال الكبير الذي شهده المهرجان الذي ضمّ مواد وأجنحة ومعروضات تراثية وثقافية عن المعلومات العلمية والإحصائية والسياحة والثقافة والفنون بالمملكة.

واشتمل المهرجان على الأكلات الشعبية والترفيه والضيافة، وأتاح الفرصة للزوّار من الأستراليين والجنسيات الأخرى للتعرف على التراث والثقافة السعودية ونهضتها التنموية المعاصرة ورؤيتها الاقتصادية الرائدة 2030.

وشكر زوّار المهرجان أعضاء السفارة والطلبة السعوديين المشاركين، على حُسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، وأبدوا إعجابهم بالثقافة السعودية ونهضتها المعاصرة والمعلومات العلمية والإحصائية والسياحة والثقافة والفنون بالمملكة، وكذلك بالتصميم الهندسي لمبنى السفارة وما يتميّز به من هندسة معمارية تراثية سعودية فريدة من نوعها في أستراليا.

وشهد المهرجان حضور 1500 شخص، كما حضره عددٌ من المسؤولين الأستراليين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في أستراليا.