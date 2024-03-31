خادم الحرمين يلتقي "ابن صالح" ويعرب عن تمنياته بالأمن والاستقرار للجزائر

الملك بحث العلاقات بين البلدين مع رئيس "الأمة" الجزائري على هامش قمة تونس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم على هامش أعمال القمة العربية في تونس، برئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته بالأمن والاستقرار للجزائر ولكل ما فيه الخير للشعب الجزائري الشقيق.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الجزائري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رمطان العمامرة ورئيس الديوان عيسى بورقبه.