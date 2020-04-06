النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بـ177 حالة.. الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"

في آخر 24 ساعة من تحديثات المصابين بالفيروس

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد في مدينة الرياض 177 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 177 حالة، ولله الحمد.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 757، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 577 حالة، وثلاث وفيات.

ولم تسجل مكة المكرمة وجدة اليوم أي حالات تعافٍ بحسب آخر إحصائية عن الفيروس، باعتبارهما المدينتين بعد الرياض تخطى فيهما أعداد المتعافين حاجز الـ100، حيث مجموع حالات التعافي في مكة 114، وجدة 123 حالة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين 6 أبريل 2020، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.

وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2523 حالة حتى الآن.

وأعلن أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بـ177 حالة.. الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"
سبق

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد في مدينة الرياض 177 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 177 حالة، ولله الحمد.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 757، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 577 حالة، وثلاث وفيات.

ولم تسجل مكة المكرمة وجدة اليوم أي حالات تعافٍ بحسب آخر إحصائية عن الفيروس، باعتبارهما المدينتين بعد الرياض تخطى فيهما أعداد المتعافين حاجز الـ100، حيث مجموع حالات التعافي في مكة 114، وجدة 123 حالة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين 6 أبريل 2020، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.

وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2523 حالة حتى الآن.

وأعلن أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:38 PM

بـ177 حالة.. الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"

في آخر 24 ساعة من تحديثات المصابين بالفيروس

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
7
19,215

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد في مدينة الرياض 177 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت الرياض المرتبة الأولى بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة تماثلت للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 177 حالة، ولله الحمد.

وبلغ إجمالي الحالات في منطقة الرياض 757، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 577 حالة، وثلاث وفيات.

ولم تسجل مكة المكرمة وجدة اليوم أي حالات تعافٍ بحسب آخر إحصائية عن الفيروس، باعتبارهما المدينتين بعد الرياض تخطى فيهما أعداد المتعافين حاجز الـ100، حيث مجموع حالات التعافي في مكة 114، وجدة 123 حالة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين 6 أبريل 2020، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.

وأوضح متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2523 حالة حتى الآن.

وأعلن أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، وإجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,930
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,624
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,946

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة