بعد إصابة " كويلار".. الهلال يعلن سلامة لاعبيه من فيروس كورونا

أعلن نادي الهلال سلامة كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الإدارية والفنية والطبية من الإصابة بفيروس كورونا، ويستأنف الفريق تدريباته يوم غد الأربعاء.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "أوضحت الفحوصات التي أجراها أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك بعد إصابة "جوستافو كويلار"، الذي نتمنّى له السلامة.. وسيستأنف الفريق تدريباته يوم غد الأربعاء".

وكان أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم أجروا عصر اليوم الثلاثاء فحوصات فيروس "كورونا"؛ للاطمئنان على حالة الجميع بعد إصابة اللاعب "كويلار".