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أكثر من 8 ملايين ريال.. مبيعات مهرجان البن الخولاني السعودي الـ 9

نظمته محافظة الدائر بني مالك وحظي بإقبال يجاوز 100 ألف زائر

بلغ حجم مبيعات مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع الذي اختتمت فعالياته أمس، أكثر من ثمانية ملايين ريال.

وشهد المهرجان الذي نظمته محافظة الدائر بني مالك، إقبال أكثر من 100 ألف زائر من أهالي منطقة جازان وزوارها من داخل المملكة وخارجها، للتسوق والاستمتاع بفعاليته المختلفة والتي أقيمت بمقر المهرجان بالمحافظة، بمشاركة 150 مزارعًا، عرضوا أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والشركات العالمية المشاركة.

وقال رئيس مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع الدكتور مفرح المالكي: عدد الفعاليات التي تم تنفيذها خلال فترة المهرجان بلغت أكثر من 300 فعالية، ما بين ثقافية وتراثية وسياحية ورياضية.

وأضاف: بلغ عدد العاملين والمشاركين في المهرجان 611 عاملاً ومشاركاً، إضافة لـ 162 أسرة منتجة، أسهموا جميعاً في التعريف بما تمتلكه منطقة جازان في مجال زراعة البن وغيرها من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي ومختلف المجالات.

مهرجان البن الخولاني السعودي جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 8 ملايين ريال.. مبيعات مهرجان البن الخولاني السعودي الـ 9
سبق

بلغ حجم مبيعات مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع الذي اختتمت فعالياته أمس، أكثر من ثمانية ملايين ريال.

وشهد المهرجان الذي نظمته محافظة الدائر بني مالك، إقبال أكثر من 100 ألف زائر من أهالي منطقة جازان وزوارها من داخل المملكة وخارجها، للتسوق والاستمتاع بفعاليته المختلفة والتي أقيمت بمقر المهرجان بالمحافظة، بمشاركة 150 مزارعًا، عرضوا أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والشركات العالمية المشاركة.

وقال رئيس مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع الدكتور مفرح المالكي: عدد الفعاليات التي تم تنفيذها خلال فترة المهرجان بلغت أكثر من 300 فعالية، ما بين ثقافية وتراثية وسياحية ورياضية.

وأضاف: بلغ عدد العاملين والمشاركين في المهرجان 611 عاملاً ومشاركاً، إضافة لـ 162 أسرة منتجة، أسهموا جميعاً في التعريف بما تمتلكه منطقة جازان في مجال زراعة البن وغيرها من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي ومختلف المجالات.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:49 PM

أكثر من 8 ملايين ريال.. مبيعات مهرجان البن الخولاني السعودي الـ 9

نظمته محافظة الدائر بني مالك وحظي بإقبال يجاوز 100 ألف زائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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بلغ حجم مبيعات مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع الذي اختتمت فعالياته أمس، أكثر من ثمانية ملايين ريال.

وشهد المهرجان الذي نظمته محافظة الدائر بني مالك، إقبال أكثر من 100 ألف زائر من أهالي منطقة جازان وزوارها من داخل المملكة وخارجها، للتسوق والاستمتاع بفعاليته المختلفة والتي أقيمت بمقر المهرجان بالمحافظة، بمشاركة 150 مزارعًا، عرضوا أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والشركات العالمية المشاركة.

وقال رئيس مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع الدكتور مفرح المالكي: عدد الفعاليات التي تم تنفيذها خلال فترة المهرجان بلغت أكثر من 300 فعالية، ما بين ثقافية وتراثية وسياحية ورياضية.

وأضاف: بلغ عدد العاملين والمشاركين في المهرجان 611 عاملاً ومشاركاً، إضافة لـ 162 أسرة منتجة، أسهموا جميعاً في التعريف بما تمتلكه منطقة جازان في مجال زراعة البن وغيرها من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي ومختلف المجالات.

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