النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 106 أشخاص

4515 مصاباً .. في 30 مقاطعة

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، تُوفي منهم 106 أشخاص، وتمّت معالجة 60 مصاباً بالفيروس بشكل كامل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين (وزارة الصحة) في بيان على موقعها الإلكتروني: "تلقت لجنة الصحة الوطنية في الصين، معلومات مؤكّدة من 30 مقاطعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 4515؛ من بينهم 976 شخصاً في وضع حرج، وبلغ عدد القتلى 106 أشخاص؛ (85 منهم في إقليم ووهان)، كما تمّ تسجيل 1300 حالة جديدة، منوّهة بوجود 60 شخصاً قد تعافوا تماما وبشكل كامل".

هذا وقد اتخذت السلطات الصينية عديداً من التدابير، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبّب مرضاً يراوح بين نزلات البرد الشائعة وأمراض أكثر حدة".

السلطات الصينية فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 106 أشخاص
سبق

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، تُوفي منهم 106 أشخاص، وتمّت معالجة 60 مصاباً بالفيروس بشكل كامل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين (وزارة الصحة) في بيان على موقعها الإلكتروني: "تلقت لجنة الصحة الوطنية في الصين، معلومات مؤكّدة من 30 مقاطعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 4515؛ من بينهم 976 شخصاً في وضع حرج، وبلغ عدد القتلى 106 أشخاص؛ (85 منهم في إقليم ووهان)، كما تمّ تسجيل 1300 حالة جديدة، منوّهة بوجود 60 شخصاً قد تعافوا تماما وبشكل كامل".

هذا وقد اتخذت السلطات الصينية عديداً من التدابير، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبّب مرضاً يراوح بين نزلات البرد الشائعة وأمراض أكثر حدة".

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
08:24 AM

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 106 أشخاص

4515 مصاباً .. في 30 مقاطعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,317

أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، تُوفي منهم 106 أشخاص، وتمّت معالجة 60 مصاباً بالفيروس بشكل كامل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين (وزارة الصحة) في بيان على موقعها الإلكتروني: "تلقت لجنة الصحة الوطنية في الصين، معلومات مؤكّدة من 30 مقاطعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 4515؛ من بينهم 976 شخصاً في وضع حرج، وبلغ عدد القتلى 106 أشخاص؛ (85 منهم في إقليم ووهان)، كما تمّ تسجيل 1300 حالة جديدة، منوّهة بوجود 60 شخصاً قد تعافوا تماما وبشكل كامل".

هذا وقد اتخذت السلطات الصينية عديداً من التدابير، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبّب مرضاً يراوح بين نزلات البرد الشائعة وأمراض أكثر حدة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,527
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,231
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,665
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,337

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة