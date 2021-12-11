سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 133,133 إصابة جديدة و1,196 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 49,593,113، فيما بلغ عدد الوفيات 791,963.
كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ133,133 إصابة جديدة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 133,133 إصابة جديدة و1,196 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 49,593,113، فيما بلغ عدد الوفيات 791,963.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 133,133 إصابة جديدة و1,196 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ133,133 إصابة جديدة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 133,133 إصابة جديدة و1,196 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 49,593,113، فيما بلغ عدد الوفيات 791,963.