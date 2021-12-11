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كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ133,133 إصابة جديدة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 133,133 إصابة ‏جديدة و1,196 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 49,593,113، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 791,963.‏

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كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ133,133 إصابة جديدة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 133,133 إصابة ‏جديدة و1,196 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 49,593,113، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 791,963.‏

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
12:48 AM

كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ133,133 إصابة جديدة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 133,133 إصابة ‏جديدة و1,196 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 49,593,113، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 791,963.‏

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