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وكيل "حائل" يشكر "ابن سعيّد" على المساهمة بحملة "بيئتنا مستقبلنا"

بعد تعاونه مع فريق فزعة الشمال بزراعة شتلات أشجار

وجه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ، رسالة شكر إلى رئيس مركز الودي عبد الله فرحان بن سعيّد.

جاء ذلك نظير تعاون "ابن سعيّد" مع فريق فزعة الشمال، بزراعة شتلات أشجار، بمناسبة أسبوع البيئة، وبمبادرة "نظافة الأودية" وبعض المواقع المتفرقة، ضمن حملة "بيئتنا مستقبلنا".

وثمّن "آل الشيخ" عمل المركز للمحافظة على البيئة، متمنيًا للجميع التوفيق.

وكان رئيس مركز الودي، 20 كلم جنوب حائل، قد شارك أعضاء فريق فزعة الشمال، بتنظيف وادي البار غرب الودي، ضمن حملة "بيئتنا مستقبلنا" التي دشنها أمير منطقة حائل، الأسبوع الماضي.

وأكد "ابن سعيّد" أنه يجب الاعتناء بالمتنزهات العامة وتنظيفها، وأن يُترك المكان نظيفًا.

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وكيل "حائل" يشكر "ابن سعيّد" على المساهمة بحملة "بيئتنا مستقبلنا"
سبق

وجه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ، رسالة شكر إلى رئيس مركز الودي عبد الله فرحان بن سعيّد.

جاء ذلك نظير تعاون "ابن سعيّد" مع فريق فزعة الشمال، بزراعة شتلات أشجار، بمناسبة أسبوع البيئة، وبمبادرة "نظافة الأودية" وبعض المواقع المتفرقة، ضمن حملة "بيئتنا مستقبلنا".

وثمّن "آل الشيخ" عمل المركز للمحافظة على البيئة، متمنيًا للجميع التوفيق.

وكان رئيس مركز الودي، 20 كلم جنوب حائل، قد شارك أعضاء فريق فزعة الشمال، بتنظيف وادي البار غرب الودي، ضمن حملة "بيئتنا مستقبلنا" التي دشنها أمير منطقة حائل، الأسبوع الماضي.

وأكد "ابن سعيّد" أنه يجب الاعتناء بالمتنزهات العامة وتنظيفها، وأن يُترك المكان نظيفًا.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
04:50 PM

وكيل "حائل" يشكر "ابن سعيّد" على المساهمة بحملة "بيئتنا مستقبلنا"

بعد تعاونه مع فريق فزعة الشمال بزراعة شتلات أشجار

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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وجه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح بن محمد آل الشيخ، رسالة شكر إلى رئيس مركز الودي عبد الله فرحان بن سعيّد.

جاء ذلك نظير تعاون "ابن سعيّد" مع فريق فزعة الشمال، بزراعة شتلات أشجار، بمناسبة أسبوع البيئة، وبمبادرة "نظافة الأودية" وبعض المواقع المتفرقة، ضمن حملة "بيئتنا مستقبلنا".

وثمّن "آل الشيخ" عمل المركز للمحافظة على البيئة، متمنيًا للجميع التوفيق.

وكان رئيس مركز الودي، 20 كلم جنوب حائل، قد شارك أعضاء فريق فزعة الشمال، بتنظيف وادي البار غرب الودي، ضمن حملة "بيئتنا مستقبلنا" التي دشنها أمير منطقة حائل، الأسبوع الماضي.

وأكد "ابن سعيّد" أنه يجب الاعتناء بالمتنزهات العامة وتنظيفها، وأن يُترك المكان نظيفًا.

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