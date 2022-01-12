"تقويم التعليم" والمؤسسة العامة للتدريب التقني توقّعان اتفاقية تعاون

لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لـ151 منشأة تدريبية

وقّع رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم الأربعاء، اتفاقية مشتركة.

تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لـ151 منشأة تدريبية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في مقر الكلية التقنية للبنين بالرياض.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: إن هذه الاتفاقية ستسهم في ارتقاء جودة التدريب والمخرجات ورفع الكفاءة والفاعلية من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية وصولاً إلى تعزيز مكانة التدريب التقني محلياً ودولياً.

وأكد حرص المؤسسة أن تحصل جميع منشآتها التدريبية على الاعتماد من خلال تطوير عملياتها، وتكوين ثقافة تقييم ذاتي يحفز التطوير المستمر.

وأوضح أن المؤسسة تتوسّع في افتتاح الكليات والمعاهد الصناعية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية مع المحافظة على أعلى معايير الجودة، حيث تولي المؤسسة الجودة اهتماماً كبيراً.

يُذكر أن أعمال الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التي ينفذها مركز "مسار" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب تسهم في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل في قطاع التدريب، بالتنسيق مع المنشآت التدريبية والجهات الداعمة لرفع مستوى جودة التدريب، حيث سبق للمركز منح الاعتماد المؤسسي لـ13 منشأة تدريبية تابعة للمؤسسة خلال العام الماضي 2021.