شهدت قمة جبل اللوز في تبوك إقبالًا كبيرًا من أهالي المنطقة والمناطق حولها للاستمتاع بالأجواء مع تساقط الثلوج. واكتسى المكان تمامًا باللون الأبيض منذ ساعات الصباح الباكر حيث بدأ تساقط الثلوج منذ التاسعة والنصف صباحًا وفق تنبيه الأرصاد. وبحسب قناة الإخبارية فإن الحالة الثلجية على المملكة مستمرة حتى غد الأحد، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة منها تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

فيديو.. الثلوج تغطي جبل اللوز وإقبال كبير من الأهالي للاستمتاع بالأجواء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-01 شهدت قمة جبل اللوز في تبوك إقبالًا كبيرًا من أهالي المنطقة والمناطق حولها للاستمتاع بالأجواء مع تساقط الثلوج.

واكتسى المكان تمامًا باللون الأبيض منذ ساعات الصباح الباكر حيث بدأ تساقط الثلوج منذ التاسعة والنصف صباحًا وفق تنبيه الأرصاد.

وبحسب قناة الإخبارية فإن الحالة الثلجية على المملكة مستمرة حتى غد الأحد، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة منها تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

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01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 11:51 AM

فيديو.. الثلوج تغطي جبل اللوز وإقبال كبير من الأهالي للاستمتاع بالأجواء بدأت مع ساعات الصباح وفق تنبيه الأرصاد وتستمر حتى الغد





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شهدت قمة جبل اللوز في تبوك إقبالًا كبيرًا من أهالي المنطقة والمناطق حولها للاستمتاع بالأجواء مع تساقط الثلوج.

واكتسى المكان تمامًا باللون الأبيض منذ ساعات الصباح الباكر حيث بدأ تساقط الثلوج منذ التاسعة والنصف صباحًا وفق تنبيه الأرصاد.

وبحسب قناة الإخبارية فإن الحالة الثلجية على المملكة مستمرة حتى غد الأحد، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة منها تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.



لمشاهدة الفيديو اضغط هنا