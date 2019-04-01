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برباعية.. النصر يقصي الجيل من كأس الملك

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الجيل بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز فهد الجميعة هدف التقدم للنصر عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول إثر كرة عائدة من قدم المدافع داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 73 أحرز بيتروس الهدف النصراوي الثاني.

وعند الدقيقة 86 تمكن عبدالرزاق حمدالله من إضافة الهدف الثالث قبل أن يختتم بيتروس مسلسل الأهداف مضيفاً الهدف الرابع عند الدقيقة 90.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برباعية.. النصر يقصي الجيل من كأس الملك
سبق

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الجيل بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز فهد الجميعة هدف التقدم للنصر عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول إثر كرة عائدة من قدم المدافع داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 73 أحرز بيتروس الهدف النصراوي الثاني.

وعند الدقيقة 86 تمكن عبدالرزاق حمدالله من إضافة الهدف الثالث قبل أن يختتم بيتروس مسلسل الأهداف مضيفاً الهدف الرابع عند الدقيقة 90.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
11:15 PM

برباعية.. النصر يقصي الجيل من كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
36
12,900

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الجيل بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز فهد الجميعة هدف التقدم للنصر عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول إثر كرة عائدة من قدم المدافع داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 73 أحرز بيتروس الهدف النصراوي الثاني.

وعند الدقيقة 86 تمكن عبدالرزاق حمدالله من إضافة الهدف الثالث قبل أن يختتم بيتروس مسلسل الأهداف مضيفاً الهدف الرابع عند الدقيقة 90.

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