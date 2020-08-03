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حكم فرنسي مرشح لقيادة مباراة القمة بين الهلال والنصر

بات الحكم الفرنسي بينوا باستيان المرشح الأول من قبل لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي لقيادة مباراة الديربي بين النصر والهلال، الأربعاء، المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، في مباراة قمة الجولة 23 .
وقررت اللجنة إسناد مهمة قيادة 5 مباريات في الجولة الـ23 إلى الحكام المحليين.
وتستأنف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً الثلاثاء بـ5 لقاءات، في حين تستكمل بقية المباريات الأربعاء والتي من أبرزها مواجهة الديربي بين النصر والهلال التي سيديرها طاقم تحكيم أجنبي.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حكم فرنسي مرشح لقيادة مباراة القمة بين الهلال والنصر
سبق

بات الحكم الفرنسي بينوا باستيان المرشح الأول من قبل لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي لقيادة مباراة الديربي بين النصر والهلال، الأربعاء، المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، في مباراة قمة الجولة 23 .
وقررت اللجنة إسناد مهمة قيادة 5 مباريات في الجولة الـ23 إلى الحكام المحليين.
وتستأنف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً الثلاثاء بـ5 لقاءات، في حين تستكمل بقية المباريات الأربعاء والتي من أبرزها مواجهة الديربي بين النصر والهلال التي سيديرها طاقم تحكيم أجنبي.


03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
07:46 PM

حكم فرنسي مرشح لقيادة مباراة القمة بين الهلال والنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بات الحكم الفرنسي بينوا باستيان المرشح الأول من قبل لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي لقيادة مباراة الديربي بين النصر والهلال، الأربعاء، المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، في مباراة قمة الجولة 23 .
وقررت اللجنة إسناد مهمة قيادة 5 مباريات في الجولة الـ23 إلى الحكام المحليين.
وتستأنف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً الثلاثاء بـ5 لقاءات، في حين تستكمل بقية المباريات الأربعاء والتي من أبرزها مواجهة الديربي بين النصر والهلال التي سيديرها طاقم تحكيم أجنبي.


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