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الرائد يحسم مواجهته مع الفيصلي بهدف وحيد

تغلب فريق الرائد على مضيفه الفيصلي بهدف دون رد اليوم الأربعاء في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدين فريق الرائد بالفضل إلى مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 30 بالمركز التاسع.

الفيصلي الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يحسم مواجهته مع الفيصلي بهدف وحيد
سبق

تغلب فريق الرائد على مضيفه الفيصلي بهدف دون رد اليوم الأربعاء في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدين فريق الرائد بالفضل إلى مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 30 بالمركز التاسع.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:00 PM
اخر تعديل
11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:34 AM

الرائد يحسم مواجهته مع الفيصلي بهدف وحيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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تغلب فريق الرائد على مضيفه الفيصلي بهدف دون رد اليوم الأربعاء في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدين فريق الرائد بالفضل إلى مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 30 بالمركز التاسع.

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