النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بايدن" يؤكد الالتزام بتعزيز التعاون مع اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ

في كلمة الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع الافتراضي لقادة المنظمة

أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "APEC" من أجل دفع التجارة والاستثمار العادل والمفتوح، وتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، وضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء ذلك في كلمة بايدن اليوم خلال الاجتماع الافتراضي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي استضافته رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

ونوقش خلال الاجتماع الجهود الجارية للتصدي لوباء كوفيد 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، والأمن الصحي.. وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين بلدان المنطقة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بايدن" يؤكد الالتزام بتعزيز التعاون مع اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ
سبق

أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "APEC" من أجل دفع التجارة والاستثمار العادل والمفتوح، وتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، وضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء ذلك في كلمة بايدن اليوم خلال الاجتماع الافتراضي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي استضافته رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

ونوقش خلال الاجتماع الجهود الجارية للتصدي لوباء كوفيد 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، والأمن الصحي.. وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين بلدان المنطقة.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
11:41 PM

"بايدن" يؤكد الالتزام بتعزيز التعاون مع اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ

في كلمة الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع الافتراضي لقادة المنظمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
1
983

أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "APEC" من أجل دفع التجارة والاستثمار العادل والمفتوح، وتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، وضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء ذلك في كلمة بايدن اليوم خلال الاجتماع الافتراضي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي استضافته رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

ونوقش خلال الاجتماع الجهود الجارية للتصدي لوباء كوفيد 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، والأمن الصحي.. وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين بلدان المنطقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,396
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,142
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,202

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة