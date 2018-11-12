بالصور.. تعرَّف على ارتباط المدينة الرياضية في تبوك بزيارات الملوك

أُقيم على أرضها قبل إنشائها احتفال الأهالي بمناسبة زيارة الملك خالد

لمدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك تاريخ وثيق مع زيارات الملوك للمنطقة، بدءًا من موقعها قبل إنشائها؛ إذ أُقيم على أرضها احتفال الأهالي بمناسبة زيارة الملك خالد - رحمه الله - في شوال عام 1400هـ، ثم بدأت المدينة بعد إنشائها باحتضان الزيارات الملكية؛ إذ تم فيها احتفال الأهالي الرسمي بزيارة الملك فهد، ثم الملك عبد الله. ومن المنتظر أن يقام حفل أهالي المنطقة في المدينة الرياضية بمناسبة زيارة الملك سلمان المرتقبة لمدينة تبوك.

وقال الباحث التاريخي عبد الله العمراني مزودًا "سبق" بصور حصرية ونادرة حول تاريخ المدينة الرياضية وزيارة الملوك لتبوك: أقيم في موقع أرض المدينة الرياضية قبل إنشائها حفل أهالي المنطقة بمناسبة زيارة الملك خالد. وأُقيم على الأرض سباق للهجن بحضور الملك خالد. وبعد تأسيس مكتب رعاية الشباب في تبوك عام 1401 هـ بدأ العمل على إنشاء مدينة رياضية متكاملة عام 1402 هـ.

وأضاف: بعد أن أصبحت مدينة رياضية أُطلق عليها اسم مدينة الملك خالد الرياضية، وافتتحها في عام 1405 هـ الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ أمير منطقة تبوك في تلك الفترة، ثم شهدت أضخم مناسبة في تاريخها؛ إذ أُقيم فيها حفل أهالي المنطقة بمناسبة زيارة الملك فهد في عام 1408هـ.

وتابع الباحث العمراني: ثم أُقيم فيها احتفال بمناسبة زيارة الملك عبد الله التي كانت في عام 1428 هـ. واستثني من تلك الزيارات زيارة الملك فيصل؛ إذ أقيم الحفل داخل مدينة تبوك، وسمي الحي الذي أقيم فيه بحي المهرجان نسبة للمهرجان الذي أُقيم بمناسبة زيارة الفيصل لتبوك. فيما أقيم حفل الملك سعود في قصر الإمارة في عام 1373هـ.

يُذكر أن مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تعتبر من الإنجازات الحضارية بالمنطقة، وتقام فيها مباريات أندية المنطقة، إلى جانب دورة تبوك الدولية لكرة القدم. وتستوعب مدينة الملك خالد الرياضية 12 ألف مقعد، وتضم مسرحًا، ومسبحًا يبلغ طوله 25 مترًا، بعرض 13 مترًا، ومدرجًا للمتفرجين.

وتوجد مرافق أخرى للألعاب الرياضية، ومسجد، ومكاتب إدارية، ومواقف سيارات، وحدائق، ومقر المكتب الرئيس لرعاية الشباب. وتقدر مساحة خارج أرض الملعب بـ20 ألف متر مربع، وتوجد مرافق للرياضيين والإدارة في الدور الأرضي، وغرف للصحفيين والتعليق الرياضي في أعلى جزء من منصة الاستاد.