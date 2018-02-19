النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1928 خلال الـ24 ساعة الماضية

ميزة جديدة توفر أماناً إضافياً للمستخدمين

أعلنت منصة التراسل الفوري الشهيرة "سناب شات" عن طرحها ميزة جديدة يمكنها أن توفر أماناً إضافياً للمستخدمين.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "سناب شات" طرحت ميزة جديدة تمكن المستخدمين من مشاركة موقعهم الفعلي بصورة حية، لمشاركة مكان وجودهم بالضبط مع أصدقاء محددين لفترات زمنية قصيرة، في حال تعرضهم للخطر أو أي مكروه.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر تقنية "سناب ماب" المطروحة منذ سنوات سابقة، بصورة مشابهة لتقنية "فايند ماي" "اعثر علي" المقدمة من شركة "آبل" الأمريكية للعثور على هواتف "آيفون" المفقودة.

ويمكن أن يختار مستخدم "سناب شات" إمكانية مشاركة موقعه الفعلي لأصدقاء محددين لفترات تتراوح ما بين 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات كاملة في كل مرة تشارك فيها موقعك الفعلي.

وقالت سناب في بيان حول ميزتها الجديدة: "هذه الميزة الاختيارية يمكن أن تسهل مقابلة الأصدقاء، أو تساعد الناس على البقاء آمنين في المواقف التي قد يرغبون فيها في الحصول على طمأنينة إضافية بمعرفة صديق أو أحد أفراد الأسرة يمكنه رؤية مكانهم".

وتتابع قائلة: "إن المستخدمين سيحتاجون إلى أن يكونوا أصدقاء، وأن يختاروا بشكل متبادل مشاركة الموقع المباشر من أجل استخدامها".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
ميزة جديدة توفر أماناً إضافياً للمستخدمين
سبق

أعلنت منصة التراسل الفوري الشهيرة "سناب شات" عن طرحها ميزة جديدة يمكنها أن توفر أماناً إضافياً للمستخدمين.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "سناب شات" طرحت ميزة جديدة تمكن المستخدمين من مشاركة موقعهم الفعلي بصورة حية، لمشاركة مكان وجودهم بالضبط مع أصدقاء محددين لفترات زمنية قصيرة، في حال تعرضهم للخطر أو أي مكروه.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر تقنية "سناب ماب" المطروحة منذ سنوات سابقة، بصورة مشابهة لتقنية "فايند ماي" "اعثر علي" المقدمة من شركة "آبل" الأمريكية للعثور على هواتف "آيفون" المفقودة.

ويمكن أن يختار مستخدم "سناب شات" إمكانية مشاركة موقعه الفعلي لأصدقاء محددين لفترات تتراوح ما بين 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات كاملة في كل مرة تشارك فيها موقعك الفعلي.

وقالت سناب في بيان حول ميزتها الجديدة: "هذه الميزة الاختيارية يمكن أن تسهل مقابلة الأصدقاء، أو تساعد الناس على البقاء آمنين في المواقف التي قد يرغبون فيها في الحصول على طمأنينة إضافية بمعرفة صديق أو أحد أفراد الأسرة يمكنه رؤية مكانهم".

وتتابع قائلة: "إن المستخدمين سيحتاجون إلى أن يكونوا أصدقاء، وأن يختاروا بشكل متبادل مشاركة الموقع المباشر من أجل استخدامها".

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
11:14 AM

ميزة جديدة توفر أماناً إضافياً للمستخدمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,209

أعلنت منصة التراسل الفوري الشهيرة "سناب شات" عن طرحها ميزة جديدة يمكنها أن توفر أماناً إضافياً للمستخدمين.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "سناب شات" طرحت ميزة جديدة تمكن المستخدمين من مشاركة موقعهم الفعلي بصورة حية، لمشاركة مكان وجودهم بالضبط مع أصدقاء محددين لفترات زمنية قصيرة، في حال تعرضهم للخطر أو أي مكروه.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر تقنية "سناب ماب" المطروحة منذ سنوات سابقة، بصورة مشابهة لتقنية "فايند ماي" "اعثر علي" المقدمة من شركة "آبل" الأمريكية للعثور على هواتف "آيفون" المفقودة.

ويمكن أن يختار مستخدم "سناب شات" إمكانية مشاركة موقعه الفعلي لأصدقاء محددين لفترات تتراوح ما بين 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات كاملة في كل مرة تشارك فيها موقعك الفعلي.

وقالت سناب في بيان حول ميزتها الجديدة: "هذه الميزة الاختيارية يمكن أن تسهل مقابلة الأصدقاء، أو تساعد الناس على البقاء آمنين في المواقف التي قد يرغبون فيها في الحصول على طمأنينة إضافية بمعرفة صديق أو أحد أفراد الأسرة يمكنه رؤية مكانهم".

وتتابع قائلة: "إن المستخدمين سيحتاجون إلى أن يكونوا أصدقاء، وأن يختاروا بشكل متبادل مشاركة الموقع المباشر من أجل استخدامها".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,144
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,555
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,212
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,165

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة