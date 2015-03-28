أكدت إدارة مرور جازان أنه تم القبض على سيدة؛ ظهرت من خلال مقطع فيديو وهي تسير بسرعة مع تمايُل المركبة يمينًا ويسارًا معرِّضة حياة الآخرين للخطر على أحد الطرق بالمنطقة. وقالت إدارة المرور من خلال صفحتها على "تويتر" ردًّا على أحد المغردين: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدة المركبة، وإحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام". وكانت السيدة -وهي أحد مشاهير مواقع التواصل- قد نشرت مقطع فيديو من خلال صفحتها على سناب شات، وهي تقود مركبتها، وتتمايل بالمقود يمينًا ويسارًا، قبل أن تعلن إدارة المرور القبض عليها، وإحالتها للهيئة المرورية، ونشرت صورًا تُظهر المركبة لحظة القبض.

"مرور جازان" يقبض على مشهورة سناب ظهرت في فيديو معرِّضة حياة الآخرين للخطر قاسم الخبراني سبق 2021-03-28 أكدت إدارة مرور جازان أنه تم القبض على سيدة؛ ظهرت من خلال مقطع فيديو وهي تسير بسرعة مع تمايُل المركبة يمينًا ويسارًا معرِّضة حياة الآخرين للخطر على أحد الطرق بالمنطقة.



وقالت إدارة المرور من خلال صفحتها على "تويتر" ردًّا على أحد المغردين: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدة المركبة، وإحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".



وكانت السيدة -وهي أحد مشاهير مواقع التواصل- قد نشرت مقطع فيديو من خلال صفحتها على سناب شات، وهي تقود مركبتها، وتتمايل بالمقود يمينًا ويسارًا، قبل أن تعلن إدارة المرور القبض عليها، وإحالتها للهيئة المرورية، ونشرت صورًا تُظهر المركبة لحظة القبض.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 01:52 AM

"مرور جازان" يقبض على مشهورة سناب ظهرت في فيديو معرِّضة حياة الآخرين للخطر إحالتها إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية المقررة بحقها





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أكدت إدارة مرور جازان أنه تم القبض على سيدة؛ ظهرت من خلال مقطع فيديو وهي تسير بسرعة مع تمايُل المركبة يمينًا ويسارًا معرِّضة حياة الآخرين للخطر على أحد الطرق بالمنطقة.



وقالت إدارة المرور من خلال صفحتها على "تويتر" ردًّا على أحد المغردين: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدة المركبة، وإحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".



وكانت السيدة -وهي أحد مشاهير مواقع التواصل- قد نشرت مقطع فيديو من خلال صفحتها على سناب شات، وهي تقود مركبتها، وتتمايل بالمقود يمينًا ويسارًا، قبل أن تعلن إدارة المرور القبض عليها، وإحالتها للهيئة المرورية، ونشرت صورًا تُظهر المركبة لحظة القبض.