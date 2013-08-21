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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يكشف عددًا من النجاحات الأمنية

الإطاحة بـ3 مواطنين في القصيم سلبوا مواشي تحت تهديد السلاح

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على مواطن في الرياض ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءات لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وتَضمّن مقطع الفيديو القبض على مواطن في مكة المكرمة ارتكب عدة جرائم، تمثلت في سرقة (6) مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في نشل المارة.

وأشار إلى القبض على مواطنين في الرياض ارتكبا عدة جرائم تَمثلت في سرقة مركبة، واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة، والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

ولفت إلى القبض على مواطن في الخرج قام بالاعتداء على عامل محطة وقود.

وتضمن الفيديو القبض على ثلاثة مواطنين في القصيم قاموا بسلب مواشي تحت تهديد السلاح.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في جدة ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المولدات والكيابل الكهربائية والمحلات التجارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يكشف عددًا من النجاحات الأمنية
سبق

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على مواطن في الرياض ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءات لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وتَضمّن مقطع الفيديو القبض على مواطن في مكة المكرمة ارتكب عدة جرائم، تمثلت في سرقة (6) مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في نشل المارة.

وأشار إلى القبض على مواطنين في الرياض ارتكبا عدة جرائم تَمثلت في سرقة مركبة، واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة، والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

ولفت إلى القبض على مواطن في الخرج قام بالاعتداء على عامل محطة وقود.

وتضمن الفيديو القبض على ثلاثة مواطنين في القصيم قاموا بسلب مواشي تحت تهديد السلاح.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في جدة ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المولدات والكيابل الكهربائية والمحلات التجارية.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
04:29 PM

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يكشف عددًا من النجاحات الأمنية

الإطاحة بـ3 مواطنين في القصيم سلبوا مواشي تحت تهديد السلاح

A A A
ذياب الشمري - الرياض
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استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على مواطن في الرياض ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءات لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وتَضمّن مقطع الفيديو القبض على مواطن في مكة المكرمة ارتكب عدة جرائم، تمثلت في سرقة (6) مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في نشل المارة.

وأشار إلى القبض على مواطنين في الرياض ارتكبا عدة جرائم تَمثلت في سرقة مركبة، واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة، والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

ولفت إلى القبض على مواطن في الخرج قام بالاعتداء على عامل محطة وقود.

وتضمن الفيديو القبض على ثلاثة مواطنين في القصيم قاموا بسلب مواشي تحت تهديد السلاح.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في جدة ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المولدات والكيابل الكهربائية والمحلات التجارية.

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