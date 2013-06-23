النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيداع الرئيس الموريتاني السابق السجن لمخالفته إجراءات المراقبة المشددة

بتهم من بينها الاختلاس وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة

قالت وسائل إعلام موريتانية، مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، تم إيداعه السجن بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة، وفقًا لسبوتنيك.

وفى التفاصيل، يحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.

وبحسب موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، فإن ولد عبد العزيز خالف إجراءات المراقبة القضائية المشددة، ما جعل قاضي التحقيق المختص بقضايا الفساد يحيله إلى السجن.

وصدر قرار القاضي بإحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى السجن بعد عدة مداولات قبل اتخاذ القرار.

ولم يعرف السجن الذي سيودع ولد عبد العزيز به بعد، ولكن خلال جلسة الاستماع فرضت إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدل.

ومن المقرر أن يخضع الرئيس الموريتاني السابق لفترة عزل تصل إلى أسبوعين في شقة خاصة، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، قبل الدخول إلى السجن.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 في فترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابًا عسكريًا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في أغسطس 2008.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إيداع الرئيس الموريتاني السابق السجن لمخالفته إجراءات المراقبة المشددة
سبق

قالت وسائل إعلام موريتانية، مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، تم إيداعه السجن بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة، وفقًا لسبوتنيك.

وفى التفاصيل، يحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.

وبحسب موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، فإن ولد عبد العزيز خالف إجراءات المراقبة القضائية المشددة، ما جعل قاضي التحقيق المختص بقضايا الفساد يحيله إلى السجن.

وصدر قرار القاضي بإحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى السجن بعد عدة مداولات قبل اتخاذ القرار.

ولم يعرف السجن الذي سيودع ولد عبد العزيز به بعد، ولكن خلال جلسة الاستماع فرضت إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدل.

ومن المقرر أن يخضع الرئيس الموريتاني السابق لفترة عزل تصل إلى أسبوعين في شقة خاصة، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، قبل الدخول إلى السجن.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 في فترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابًا عسكريًا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في أغسطس 2008.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:38 AM

إيداع الرئيس الموريتاني السابق السجن لمخالفته إجراءات المراقبة المشددة

بتهم من بينها الاختلاس وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,100

قالت وسائل إعلام موريتانية، مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، تم إيداعه السجن بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة، وفقًا لسبوتنيك.

وفى التفاصيل، يحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.

وبحسب موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، فإن ولد عبد العزيز خالف إجراءات المراقبة القضائية المشددة، ما جعل قاضي التحقيق المختص بقضايا الفساد يحيله إلى السجن.

وصدر قرار القاضي بإحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى السجن بعد عدة مداولات قبل اتخاذ القرار.

ولم يعرف السجن الذي سيودع ولد عبد العزيز به بعد، ولكن خلال جلسة الاستماع فرضت إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدل.

ومن المقرر أن يخضع الرئيس الموريتاني السابق لفترة عزل تصل إلى أسبوعين في شقة خاصة، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، قبل الدخول إلى السجن.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019 في فترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابًا عسكريًا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في أغسطس 2008.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,731
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,194
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,956

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة