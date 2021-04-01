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هيئة الأفلام تواصل استقبال طلبات الانضمام لـ"صنّاع الأفلام"

البرنامج يتيح فرصاً تعليمية وتدريبية في العديد من التخصصات

تواصل هيئة الأفلام استقبال طلبات الانضمام لبرنامج صنّاع الأفلام (الرقمي) من خلال المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/film_talents.

ويُتيح البرنامج فرصاً ومجالات تعليمية وتدريبية في العديد من تخصصات صناعة الأفلام، وذلك عبر مسارين رئيسيين، يختصُّ الأوّل منهما بفئة المهتمين بمجال صناعة الأفلام من الهواة والمبتدئين الذين يملكون الشغف لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على التعرف على جميع مجالات القطاع من خلال التعاون مع أهم المؤسسات ذات العلاقة ببرامج أكاديمية افتراضية شاملة، أما المسار الآخر فيركِّز على الممارسين والمحترفين المتقدّمين الذين لهم خبرة ومشاركات سابقة وأعمال.

وضمن هذين المسارين يُقدّم برنامج صنّاع الأفلام "الرقمي" الكثير من الدورات باللغتين العربيّة والإنجليزيّة، وقد راعت الهيئة في تصميم البرنامج ثراءه وتنوّعه وشموليّة بناء وإعداد المشارك بحيث تغطّي كل المجالات المتعلّقة بعالم صناعة الفيلم كافة.

وقد تعاونت هيئة الأفلام في سبيل إنجاح برنامج صنّاع الأفلام مع مجموعة من الجهات التدريبية والمعاهد السينمائية العالمية والمحلية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم وزارة الثقافة.

وتسعى الهيئة إلى تنمية المواهب السينمائية المحلية بموارد معرفية تُسهم في تحسين بيئة صناعة الأفلام السعودية وترفع معاييرها نحو مستويات احترافية رصينة.

ويتضمن برنامج "صنّاع الأفلام" العديد من البرامج المقدّمة بالتعاون والتنسيق مع جهات ومعاهد دوليّة عالميّة وأخرى محليّة تقدِّم برامج تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية من باب توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج والحرص على تعميم نتائجه وثمراته، ومن الجهات التدريبية العالمية: معهد الأفلام البريطاني BFI، مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس USC، ومعهد مهارات الإعلام الإبداعي CMS في استوديوهات بن وود في بريطانيا.

وتشمل أكثر من 25 برنامجاً تدريبياً متنوعاً في مجالات مختلفة منها الإنتاج، وكتابة السيناريو، وتحريك الصور، والإخراج، وهندسة الصوت، والمؤثرات البصرية، وقسم ما بعد الإنتاج، وغيرها من تخصصات صناعة الأفلام.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن المزيد من الدورات والبرامج الشاملة والمتنوّعة باللغتين التي تلبّي احتياجات المشاركين وتُشبِع تطلّعاتهم وتَفي بوعود انتظارهم. وسيقدم البرنامج مجموعة من الدورات المقدَّمة من مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس USC منها دورات تتعلّق بسوق الأفلام وأبرز تطوّراته، وكيفيّة صناعة فيلم قصير، وأساسيّات كتابة قصص الأنيميشن، وآليّات التحليل النصّي المتقدّم للصور المتحرّكة.

وسيقوم معهد مهارات الإعلام الإبداعي CMS في استوديوهات بن وود في بريطانيا بتقديم برامج ودورات تتعلّق بالمسارات الوظيفيّة في مسار الإنتاج السينمائي، وورشة عمل حول كتابة السيناريو وبناء القصة وتطوير النص، بالإضافة لدورات عن المكياج السينمائي، وفنّ الإنتاج عموماً.

وستُطلق بقية مراحل برنامج صناع الأفلام خلال الربع الثاني من هذا العام 2021 لتضم عدداً من الجهات والمدربين، اتساقاً مع جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير القطاع السينمائي من خلال هيئة الأفلام، حيث سيعمل البرنامج على دعم المواهب السينمائية المتخصصة، وسيوفر لها تجربة تطبيقية شاملة تشمل كل مسارات العملية الإنتاجية في صناعة الفيلم ابتداء من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنتاج وعمليات التسويق والتوزيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الأفلام تواصل استقبال طلبات الانضمام لـ"صنّاع الأفلام"
سبق

تواصل هيئة الأفلام استقبال طلبات الانضمام لبرنامج صنّاع الأفلام (الرقمي) من خلال المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/film_talents.

ويُتيح البرنامج فرصاً ومجالات تعليمية وتدريبية في العديد من تخصصات صناعة الأفلام، وذلك عبر مسارين رئيسيين، يختصُّ الأوّل منهما بفئة المهتمين بمجال صناعة الأفلام من الهواة والمبتدئين الذين يملكون الشغف لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على التعرف على جميع مجالات القطاع من خلال التعاون مع أهم المؤسسات ذات العلاقة ببرامج أكاديمية افتراضية شاملة، أما المسار الآخر فيركِّز على الممارسين والمحترفين المتقدّمين الذين لهم خبرة ومشاركات سابقة وأعمال.

وضمن هذين المسارين يُقدّم برنامج صنّاع الأفلام "الرقمي" الكثير من الدورات باللغتين العربيّة والإنجليزيّة، وقد راعت الهيئة في تصميم البرنامج ثراءه وتنوّعه وشموليّة بناء وإعداد المشارك بحيث تغطّي كل المجالات المتعلّقة بعالم صناعة الفيلم كافة.

وقد تعاونت هيئة الأفلام في سبيل إنجاح برنامج صنّاع الأفلام مع مجموعة من الجهات التدريبية والمعاهد السينمائية العالمية والمحلية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم وزارة الثقافة.

وتسعى الهيئة إلى تنمية المواهب السينمائية المحلية بموارد معرفية تُسهم في تحسين بيئة صناعة الأفلام السعودية وترفع معاييرها نحو مستويات احترافية رصينة.

ويتضمن برنامج "صنّاع الأفلام" العديد من البرامج المقدّمة بالتعاون والتنسيق مع جهات ومعاهد دوليّة عالميّة وأخرى محليّة تقدِّم برامج تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية من باب توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج والحرص على تعميم نتائجه وثمراته، ومن الجهات التدريبية العالمية: معهد الأفلام البريطاني BFI، مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس USC، ومعهد مهارات الإعلام الإبداعي CMS في استوديوهات بن وود في بريطانيا.

وتشمل أكثر من 25 برنامجاً تدريبياً متنوعاً في مجالات مختلفة منها الإنتاج، وكتابة السيناريو، وتحريك الصور، والإخراج، وهندسة الصوت، والمؤثرات البصرية، وقسم ما بعد الإنتاج، وغيرها من تخصصات صناعة الأفلام.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن المزيد من الدورات والبرامج الشاملة والمتنوّعة باللغتين التي تلبّي احتياجات المشاركين وتُشبِع تطلّعاتهم وتَفي بوعود انتظارهم. وسيقدم البرنامج مجموعة من الدورات المقدَّمة من مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس USC منها دورات تتعلّق بسوق الأفلام وأبرز تطوّراته، وكيفيّة صناعة فيلم قصير، وأساسيّات كتابة قصص الأنيميشن، وآليّات التحليل النصّي المتقدّم للصور المتحرّكة.

وسيقوم معهد مهارات الإعلام الإبداعي CMS في استوديوهات بن وود في بريطانيا بتقديم برامج ودورات تتعلّق بالمسارات الوظيفيّة في مسار الإنتاج السينمائي، وورشة عمل حول كتابة السيناريو وبناء القصة وتطوير النص، بالإضافة لدورات عن المكياج السينمائي، وفنّ الإنتاج عموماً.

وستُطلق بقية مراحل برنامج صناع الأفلام خلال الربع الثاني من هذا العام 2021 لتضم عدداً من الجهات والمدربين، اتساقاً مع جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير القطاع السينمائي من خلال هيئة الأفلام، حيث سيعمل البرنامج على دعم المواهب السينمائية المتخصصة، وسيوفر لها تجربة تطبيقية شاملة تشمل كل مسارات العملية الإنتاجية في صناعة الفيلم ابتداء من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنتاج وعمليات التسويق والتوزيع.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
03:35 PM

هيئة الأفلام تواصل استقبال طلبات الانضمام لـ"صنّاع الأفلام"

البرنامج يتيح فرصاً تعليمية وتدريبية في العديد من التخصصات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل هيئة الأفلام استقبال طلبات الانضمام لبرنامج صنّاع الأفلام (الرقمي) من خلال المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/film_talents.

ويُتيح البرنامج فرصاً ومجالات تعليمية وتدريبية في العديد من تخصصات صناعة الأفلام، وذلك عبر مسارين رئيسيين، يختصُّ الأوّل منهما بفئة المهتمين بمجال صناعة الأفلام من الهواة والمبتدئين الذين يملكون الشغف لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على التعرف على جميع مجالات القطاع من خلال التعاون مع أهم المؤسسات ذات العلاقة ببرامج أكاديمية افتراضية شاملة، أما المسار الآخر فيركِّز على الممارسين والمحترفين المتقدّمين الذين لهم خبرة ومشاركات سابقة وأعمال.

وضمن هذين المسارين يُقدّم برنامج صنّاع الأفلام "الرقمي" الكثير من الدورات باللغتين العربيّة والإنجليزيّة، وقد راعت الهيئة في تصميم البرنامج ثراءه وتنوّعه وشموليّة بناء وإعداد المشارك بحيث تغطّي كل المجالات المتعلّقة بعالم صناعة الفيلم كافة.

وقد تعاونت هيئة الأفلام في سبيل إنجاح برنامج صنّاع الأفلام مع مجموعة من الجهات التدريبية والمعاهد السينمائية العالمية والمحلية، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم وزارة الثقافة.

وتسعى الهيئة إلى تنمية المواهب السينمائية المحلية بموارد معرفية تُسهم في تحسين بيئة صناعة الأفلام السعودية وترفع معاييرها نحو مستويات احترافية رصينة.

ويتضمن برنامج "صنّاع الأفلام" العديد من البرامج المقدّمة بالتعاون والتنسيق مع جهات ومعاهد دوليّة عالميّة وأخرى محليّة تقدِّم برامج تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية من باب توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج والحرص على تعميم نتائجه وثمراته، ومن الجهات التدريبية العالمية: معهد الأفلام البريطاني BFI، مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس USC، ومعهد مهارات الإعلام الإبداعي CMS في استوديوهات بن وود في بريطانيا.

وتشمل أكثر من 25 برنامجاً تدريبياً متنوعاً في مجالات مختلفة منها الإنتاج، وكتابة السيناريو، وتحريك الصور، والإخراج، وهندسة الصوت، والمؤثرات البصرية، وقسم ما بعد الإنتاج، وغيرها من تخصصات صناعة الأفلام.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن المزيد من الدورات والبرامج الشاملة والمتنوّعة باللغتين التي تلبّي احتياجات المشاركين وتُشبِع تطلّعاتهم وتَفي بوعود انتظارهم. وسيقدم البرنامج مجموعة من الدورات المقدَّمة من مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس USC منها دورات تتعلّق بسوق الأفلام وأبرز تطوّراته، وكيفيّة صناعة فيلم قصير، وأساسيّات كتابة قصص الأنيميشن، وآليّات التحليل النصّي المتقدّم للصور المتحرّكة.

وسيقوم معهد مهارات الإعلام الإبداعي CMS في استوديوهات بن وود في بريطانيا بتقديم برامج ودورات تتعلّق بالمسارات الوظيفيّة في مسار الإنتاج السينمائي، وورشة عمل حول كتابة السيناريو وبناء القصة وتطوير النص، بالإضافة لدورات عن المكياج السينمائي، وفنّ الإنتاج عموماً.

وستُطلق بقية مراحل برنامج صناع الأفلام خلال الربع الثاني من هذا العام 2021 لتضم عدداً من الجهات والمدربين، اتساقاً مع جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير القطاع السينمائي من خلال هيئة الأفلام، حيث سيعمل البرنامج على دعم المواهب السينمائية المتخصصة، وسيوفر لها تجربة تطبيقية شاملة تشمل كل مسارات العملية الإنتاجية في صناعة الفيلم ابتداء من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنتاج وعمليات التسويق والتوزيع.

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