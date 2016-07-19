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قبل انطلاقة الدوري الممتاز.. العدالة يتعاقد مع "دبيش"

أعلن نادي العدالة، الجمعة، تعاقده رسميًا مع اللاعب خالد دبيش.

وسبق للاعب تمثيل فريق النصر وفريق قرطبة الإسباني، كما مثل المنتخب السعودي من البراعم إلى الفريق الأولمبي ولعب كأس الخليج ونهائيات آسيا للناشئين، وكأس آسيا وكأس الخليج للشباب، وتأهل مع المنتخب إلى كأس العالم للشباب.

ويسعى العدالة لتدعيم صفوفه استعدادًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل انطلاقة الدوري الممتاز.. العدالة يتعاقد مع "دبيش"
سبق

أعلن نادي العدالة، الجمعة، تعاقده رسميًا مع اللاعب خالد دبيش.

وسبق للاعب تمثيل فريق النصر وفريق قرطبة الإسباني، كما مثل المنتخب السعودي من البراعم إلى الفريق الأولمبي ولعب كأس الخليج ونهائيات آسيا للناشئين، وكأس آسيا وكأس الخليج للشباب، وتأهل مع المنتخب إلى كأس العالم للشباب.

ويسعى العدالة لتدعيم صفوفه استعدادًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
06:11 PM

قبل انطلاقة الدوري الممتاز.. العدالة يتعاقد مع "دبيش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي العدالة، الجمعة، تعاقده رسميًا مع اللاعب خالد دبيش.

وسبق للاعب تمثيل فريق النصر وفريق قرطبة الإسباني، كما مثل المنتخب السعودي من البراعم إلى الفريق الأولمبي ولعب كأس الخليج ونهائيات آسيا للناشئين، وكأس آسيا وكأس الخليج للشباب، وتأهل مع المنتخب إلى كأس العالم للشباب.

ويسعى العدالة لتدعيم صفوفه استعدادًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,681
200 مليون

200 مليون

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25,173
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,030
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