قبل انطلاقة الدوري الممتاز.. العدالة يتعاقد مع "دبيش"

أعلن نادي العدالة، الجمعة، تعاقده رسميًا مع اللاعب خالد دبيش.

وسبق للاعب تمثيل فريق النصر وفريق قرطبة الإسباني، كما مثل المنتخب السعودي من البراعم إلى الفريق الأولمبي ولعب كأس الخليج ونهائيات آسيا للناشئين، وكأس آسيا وكأس الخليج للشباب، وتأهل مع المنتخب إلى كأس العالم للشباب.

ويسعى العدالة لتدعيم صفوفه استعدادًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.