النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التجمع الصحي بالشرقية: 117 كادرًا بالمنافذ الحدودية للكشف على العائدين

فرق عمل من الممارسين الصحيين تواصل مهامها على مدار 24 ساعة

يواصل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية تعزيز إجراءاته الاحترازية في مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البرية بالمنطقة، بدعم المنافذ البرية والجوية والبحرية 117 كادرًا صحيًا من أخصائيي وبائيات وأطباء ومسعفين على مدار 24 ساعة، سعياً للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال التجمع في تقرير لـ"سبق": عدد الكوادر الصحية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام 26 كادرًا صحيًا ما بين أطباء وأخصائيي وبائيات وممرضين وممارسين صحيين بالإضافة إلى توفير سيارتي إسعاف ومسعفين.

وأضاف: عدد الكادر الصحي في مركز المراقبة الصحية في جسر الملك فهد الرباط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين45 كادرًا صحيًا من أطباء وأخصائيي وبائيات وممرضين وتم دعمه بسيارتي إسعاف ومسعفين.

وأردف: في منفذ البطحاء الرابط مع دولة الإمارات العربية المتحدة دعم التجمع الصحي الأول بالشرقية مركز المراقبة الصحية من الكوادر25 كادرًا صحيًا بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى دعم مركز المراقبة الصحية في منفذ الخفجي الرابط مع دولة الكويت 15 كادرًا صحيًا، وتم دعم الموانئ في المنطقة حيث بلغ عدد الكادر الصحي 6 قابل للزيادة.

وتابع: هذه المراكز تعمل على مدار 24 ساعة يومياً من خلال عدد من الكوادر الطبية المؤهلة والتخصصات المساعدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها، وقد تم تأمينها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية والنقل الإسعافي ومختلف النشرات التوعوية للمسافرين.

ويشرف على هذه الخدمات فرق عمل من الممارسين الصحيين كل حسب تخصصه، حيث يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات رئيسة تشمل فريق الإفصاح والفرز، وفريق مكافحة العدوى وفريق مكافحة الأمراض المعدية، إضافة إلى فريق الدعم والإشراف من قبل إدارات الصحة العامة والإدارات الأخرى ذات العلاقة.

وتشتمل الإجراءات الوقائية على مناظرة وفرز جميع القادمين من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة، التي تحدث بشكل يومي من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "saudi cdc".

ويتم تطبيق الإجراءات المتبعة التي تشمل عزل الحالات المشتبهة وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلياً أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.

وأكد التجمع الصحي أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، التي تنشرها منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

الشرقية التجمع الصحي الأول بالشرقية المنافذ البرية والجوية والبحرية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التجمع الصحي بالشرقية: 117 كادرًا بالمنافذ الحدودية للكشف على العائدين
سبق

يواصل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية تعزيز إجراءاته الاحترازية في مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البرية بالمنطقة، بدعم المنافذ البرية والجوية والبحرية 117 كادرًا صحيًا من أخصائيي وبائيات وأطباء ومسعفين على مدار 24 ساعة، سعياً للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال التجمع في تقرير لـ"سبق": عدد الكوادر الصحية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام 26 كادرًا صحيًا ما بين أطباء وأخصائيي وبائيات وممرضين وممارسين صحيين بالإضافة إلى توفير سيارتي إسعاف ومسعفين.

وأضاف: عدد الكادر الصحي في مركز المراقبة الصحية في جسر الملك فهد الرباط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين45 كادرًا صحيًا من أطباء وأخصائيي وبائيات وممرضين وتم دعمه بسيارتي إسعاف ومسعفين.

وأردف: في منفذ البطحاء الرابط مع دولة الإمارات العربية المتحدة دعم التجمع الصحي الأول بالشرقية مركز المراقبة الصحية من الكوادر25 كادرًا صحيًا بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى دعم مركز المراقبة الصحية في منفذ الخفجي الرابط مع دولة الكويت 15 كادرًا صحيًا، وتم دعم الموانئ في المنطقة حيث بلغ عدد الكادر الصحي 6 قابل للزيادة.

وتابع: هذه المراكز تعمل على مدار 24 ساعة يومياً من خلال عدد من الكوادر الطبية المؤهلة والتخصصات المساعدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها، وقد تم تأمينها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية والنقل الإسعافي ومختلف النشرات التوعوية للمسافرين.

ويشرف على هذه الخدمات فرق عمل من الممارسين الصحيين كل حسب تخصصه، حيث يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات رئيسة تشمل فريق الإفصاح والفرز، وفريق مكافحة العدوى وفريق مكافحة الأمراض المعدية، إضافة إلى فريق الدعم والإشراف من قبل إدارات الصحة العامة والإدارات الأخرى ذات العلاقة.

وتشتمل الإجراءات الوقائية على مناظرة وفرز جميع القادمين من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة، التي تحدث بشكل يومي من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "saudi cdc".

ويتم تطبيق الإجراءات المتبعة التي تشمل عزل الحالات المشتبهة وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلياً أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.

وأكد التجمع الصحي أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، التي تنشرها منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:59 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:23 PM

التجمع الصحي بالشرقية: 117 كادرًا بالمنافذ الحدودية للكشف على العائدين

فرق عمل من الممارسين الصحيين تواصل مهامها على مدار 24 ساعة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
1,217

يواصل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية تعزيز إجراءاته الاحترازية في مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البرية بالمنطقة، بدعم المنافذ البرية والجوية والبحرية 117 كادرًا صحيًا من أخصائيي وبائيات وأطباء ومسعفين على مدار 24 ساعة، سعياً للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال التجمع في تقرير لـ"سبق": عدد الكوادر الصحية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام 26 كادرًا صحيًا ما بين أطباء وأخصائيي وبائيات وممرضين وممارسين صحيين بالإضافة إلى توفير سيارتي إسعاف ومسعفين.

وأضاف: عدد الكادر الصحي في مركز المراقبة الصحية في جسر الملك فهد الرباط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين45 كادرًا صحيًا من أطباء وأخصائيي وبائيات وممرضين وتم دعمه بسيارتي إسعاف ومسعفين.

وأردف: في منفذ البطحاء الرابط مع دولة الإمارات العربية المتحدة دعم التجمع الصحي الأول بالشرقية مركز المراقبة الصحية من الكوادر25 كادرًا صحيًا بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى دعم مركز المراقبة الصحية في منفذ الخفجي الرابط مع دولة الكويت 15 كادرًا صحيًا، وتم دعم الموانئ في المنطقة حيث بلغ عدد الكادر الصحي 6 قابل للزيادة.

وتابع: هذه المراكز تعمل على مدار 24 ساعة يومياً من خلال عدد من الكوادر الطبية المؤهلة والتخصصات المساعدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها، وقد تم تأمينها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية والنقل الإسعافي ومختلف النشرات التوعوية للمسافرين.

ويشرف على هذه الخدمات فرق عمل من الممارسين الصحيين كل حسب تخصصه، حيث يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات رئيسة تشمل فريق الإفصاح والفرز، وفريق مكافحة العدوى وفريق مكافحة الأمراض المعدية، إضافة إلى فريق الدعم والإشراف من قبل إدارات الصحة العامة والإدارات الأخرى ذات العلاقة.

وتشتمل الإجراءات الوقائية على مناظرة وفرز جميع القادمين من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة، التي تحدث بشكل يومي من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "saudi cdc".

ويتم تطبيق الإجراءات المتبعة التي تشمل عزل الحالات المشتبهة وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلياً أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.

وأكد التجمع الصحي أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، التي تنشرها منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,035
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,049
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,190

المقالات

نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة