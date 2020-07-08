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مشاهد قصف الأعيان المدنية تؤكد كذب الحوثي باستهداف مواقع عسكرية

حاولت المليشيات ضرب المسجد الحرام وعدد من المواقع المأهولة بالسلاح الإيراني

كشفت مشاهد الفيديو والصور أكاذيب وادّعاءات متحدث المليشيا الحوثية عن استهداف مواقع عسكرية، وتؤكّد أيضاً دموية وإرهاب المليشيا الحوثية وتعمدها استهداف المدنيين، وتؤكد دعم إيران للعمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في المملكة.

وتؤكد الأسلحة التي تستخدمها المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والقادمة من إيران بحسب تقارير الأمم المتحدة ضلوع النظام الإيراني في تأجيج الصراعات بالمنطقة وتعمده استهداف المدنيين الآمنين.

وحاولت مليشيا الحوثي استهداف المسجد الحرام وعدد من المواقع المأهولة بالسكان في المملكة عبر السلاح الإيراني.

المليشيا الحوثية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاهد قصف الأعيان المدنية تؤكد كذب الحوثي باستهداف مواقع عسكرية
سبق

كشفت مشاهد الفيديو والصور أكاذيب وادّعاءات متحدث المليشيا الحوثية عن استهداف مواقع عسكرية، وتؤكّد أيضاً دموية وإرهاب المليشيا الحوثية وتعمدها استهداف المدنيين، وتؤكد دعم إيران للعمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في المملكة.

وتؤكد الأسلحة التي تستخدمها المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والقادمة من إيران بحسب تقارير الأمم المتحدة ضلوع النظام الإيراني في تأجيج الصراعات بالمنطقة وتعمده استهداف المدنيين الآمنين.

وحاولت مليشيا الحوثي استهداف المسجد الحرام وعدد من المواقع المأهولة بالسكان في المملكة عبر السلاح الإيراني.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
04:00 PM

مشاهد قصف الأعيان المدنية تؤكد كذب الحوثي باستهداف مواقع عسكرية

حاولت المليشيات ضرب المسجد الحرام وعدد من المواقع المأهولة بالسلاح الإيراني

A A A
محمد المواسي - جازان
5
5,179

كشفت مشاهد الفيديو والصور أكاذيب وادّعاءات متحدث المليشيا الحوثية عن استهداف مواقع عسكرية، وتؤكّد أيضاً دموية وإرهاب المليشيا الحوثية وتعمدها استهداف المدنيين، وتؤكد دعم إيران للعمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في المملكة.

وتؤكد الأسلحة التي تستخدمها المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والقادمة من إيران بحسب تقارير الأمم المتحدة ضلوع النظام الإيراني في تأجيج الصراعات بالمنطقة وتعمده استهداف المدنيين الآمنين.

وحاولت مليشيا الحوثي استهداف المسجد الحرام وعدد من المواقع المأهولة بالسكان في المملكة عبر السلاح الإيراني.

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