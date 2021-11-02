النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه

طالب زبائنه بالتسجيل لإعلامهم بمواعيد وصول الفواكه والخضار من لبنان!

اكتفت الجهات الرقابية بأمانة محافظة جدة بإزالة لوحة داخل أحد مراكز التسوق بشمال جدة، وفرض غرامة "مخالفة اللوحة"، والتي كُتب عليها: "زبائننا الكرام، الرجاء الاشتراك معنا على وسائل التواصل الإجتماعي حتى يصلكم مواعيد وصول الخضار والفواكه من لبنان. "

ويأتي ذلك في مخالفة لما أعلنته المملكة عن إيقاف استيراد الخضار والفواكه من لبنان، وذلك بعد تصويرها من قِبل مواطن وإرسالها لـ "سبق"، والتي بدورها مررتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها.

ووجّه وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، مساء اليوم، بإيفاد مراقبين للموقع للتأكد من رصد المواطن للواقعة وتطبيق اللوائح الخاصة بذلك .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه
سبق

اكتفت الجهات الرقابية بأمانة محافظة جدة بإزالة لوحة داخل أحد مراكز التسوق بشمال جدة، وفرض غرامة "مخالفة اللوحة"، والتي كُتب عليها: "زبائننا الكرام، الرجاء الاشتراك معنا على وسائل التواصل الإجتماعي حتى يصلكم مواعيد وصول الخضار والفواكه من لبنان. "

ويأتي ذلك في مخالفة لما أعلنته المملكة عن إيقاف استيراد الخضار والفواكه من لبنان، وذلك بعد تصويرها من قِبل مواطن وإرسالها لـ "سبق"، والتي بدورها مررتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها.

ووجّه وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، مساء اليوم، بإيفاد مراقبين للموقع للتأكد من رصد المواطن للواقعة وتطبيق اللوائح الخاصة بذلك .

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
09:28 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
12:32 AM

"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه

طالب زبائنه بالتسجيل لإعلامهم بمواعيد وصول الفواكه والخضار من لبنان!

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
8
4,660

اكتفت الجهات الرقابية بأمانة محافظة جدة بإزالة لوحة داخل أحد مراكز التسوق بشمال جدة، وفرض غرامة "مخالفة اللوحة"، والتي كُتب عليها: "زبائننا الكرام، الرجاء الاشتراك معنا على وسائل التواصل الإجتماعي حتى يصلكم مواعيد وصول الخضار والفواكه من لبنان. "

ويأتي ذلك في مخالفة لما أعلنته المملكة عن إيقاف استيراد الخضار والفواكه من لبنان، وذلك بعد تصويرها من قِبل مواطن وإرسالها لـ "سبق"، والتي بدورها مررتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها.

ووجّه وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، مساء اليوم، بإيفاد مراقبين للموقع للتأكد من رصد المواطن للواقعة وتطبيق اللوائح الخاصة بذلك .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,001
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,926
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,066
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,146

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة