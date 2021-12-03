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الاتحاد الأوروبي يسجل 70 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

في 13 دولة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 352 شخصًا

سجل الاتحاد الأوروبي اليوم 70 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في الدول الأعضاء فيه.

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في بيان له أن الإصابات سجلت في 13 دولة أوروبية، ليرتفع إجمالي المصابين بالمتحور الجديد إلى 352 إصابة داخل الاتحاد.

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الاتحاد الأوروبي يسجل 70 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"
سبق

سجل الاتحاد الأوروبي اليوم 70 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في الدول الأعضاء فيه.

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في بيان له أن الإصابات سجلت في 13 دولة أوروبية، ليرتفع إجمالي المصابين بالمتحور الجديد إلى 352 إصابة داخل الاتحاد.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
12:14 AM

الاتحاد الأوروبي يسجل 70 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

في 13 دولة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 352 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بروكسل
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سجل الاتحاد الأوروبي اليوم 70 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في الدول الأعضاء فيه.

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في بيان له أن الإصابات سجلت في 13 دولة أوروبية، ليرتفع إجمالي المصابين بالمتحور الجديد إلى 352 إصابة داخل الاتحاد.

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