سجل الاتحاد الأوروبي اليوم 70 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في الدول الأعضاء فيه. وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في بيان له أن الإصابات سجلت في 13 دولة أوروبية، ليرتفع إجمالي المصابين بالمتحور الجديد إلى 352 إصابة داخل الاتحاد.

الاتحاد الأوروبي يسجل 70 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-03 سجل الاتحاد الأوروبي اليوم 70 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في الدول الأعضاء فيه.



وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في بيان له أن الإصابات سجلت في 13 دولة أوروبية، ليرتفع إجمالي المصابين بالمتحور الجديد إلى 352 إصابة داخل الاتحاد.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 12:14 AM

الاتحاد الأوروبي يسجل 70 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في 13 دولة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 352 شخصًا





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سجل الاتحاد الأوروبي اليوم 70 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في الدول الأعضاء فيه.



وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في بيان له أن الإصابات سجلت في 13 دولة أوروبية، ليرتفع إجمالي المصابين بالمتحور الجديد إلى 352 إصابة داخل الاتحاد.