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شاهد.. التزام المصلين في جامع الراجحي بـ"نسيم" مكة بالإجراءات الاحترازية

ضمن التعاون في تطبيق خطة منع انتشار كورونا

شهد جامع عائشة الراجحي بحي النسيم بمدينة مكة المكرمة، اليوم، انتظاماً والتزاماً تاماً بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، حصلت "سبق" على مجموعة من الصور المتميزة التي التقطت اليوم خلال صلاة الجمعة للجامع، الذي يعد معلماً من معالم مكة المكرمة، وتوضح الصور الوعي الكبير لدى المصلين بأهمية الأخذ بالبروتوكولات الصحية، واستشعارهم بأهمية التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق المصلحة العامة.

ويواصل فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة متابعة المساجد والجوامع وتأمينها وتعقيمها، ونشر الفرق التطوعية للمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراء فحص الحرارة لمرتادي بيوت الله وتوديع المعقمات ووسائل السلامة.

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شاهد.. التزام المصلين في جامع الراجحي بـ"نسيم" مكة بالإجراءات الاحترازية
سبق

شهد جامع عائشة الراجحي بحي النسيم بمدينة مكة المكرمة، اليوم، انتظاماً والتزاماً تاماً بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، حصلت "سبق" على مجموعة من الصور المتميزة التي التقطت اليوم خلال صلاة الجمعة للجامع، الذي يعد معلماً من معالم مكة المكرمة، وتوضح الصور الوعي الكبير لدى المصلين بأهمية الأخذ بالبروتوكولات الصحية، واستشعارهم بأهمية التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق المصلحة العامة.

ويواصل فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة متابعة المساجد والجوامع وتأمينها وتعقيمها، ونشر الفرق التطوعية للمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراء فحص الحرارة لمرتادي بيوت الله وتوديع المعقمات ووسائل السلامة.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
06:21 PM

شاهد.. التزام المصلين في جامع الراجحي بـ"نسيم" مكة بالإجراءات الاحترازية

ضمن التعاون في تطبيق خطة منع انتشار كورونا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
2,588

شهد جامع عائشة الراجحي بحي النسيم بمدينة مكة المكرمة، اليوم، انتظاماً والتزاماً تاماً بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، حصلت "سبق" على مجموعة من الصور المتميزة التي التقطت اليوم خلال صلاة الجمعة للجامع، الذي يعد معلماً من معالم مكة المكرمة، وتوضح الصور الوعي الكبير لدى المصلين بأهمية الأخذ بالبروتوكولات الصحية، واستشعارهم بأهمية التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق المصلحة العامة.

ويواصل فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة متابعة المساجد والجوامع وتأمينها وتعقيمها، ونشر الفرق التطوعية للمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراء فحص الحرارة لمرتادي بيوت الله وتوديع المعقمات ووسائل السلامة.

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