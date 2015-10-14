شاهد.. قدرات Amarok الجديدة من فولكس فاجن في الطرق الصعبة

بنظاميْ دفع أمامي ورباعي ومحركات ديزل بـ6 أسطوانات وعزم 258 حصانًا

ساهمت قدراتها العالية في اجتياز أصعب الطرق، وتأمين قدر كبير من الراحة والرفاهية للسائق، في أن تصبح سيارات Amarok التي تنتجها "فولكس فاغن" من بين أشهر سيارات "البيك آب" حاليًا.

ومن أبرز نماذج هذه السيارات النموذج التي طرحته "فولكس فاغن" في الأسواق هذا العام، والذي تميز بالتصميم العصري للهيكل، وظهرت فيه معالم السيارة الأنيقة من خلال الواجهة الأمامية الكبيرة المزودة بمصابيح LED وشبك مطلي بالكروم.

وبالإضافة للأناقة الخارجية، تميزت Amarok الجديدة أيضًا بمقصورة واسعة فيها مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ5 أشخاص، ومزودة بواجهة قيادة متطورة عليها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وأخرى تعمل باللمس يمكن من خلالها مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، أو التحكم بأنظمة القيادة والمالتيميديا.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري تعمل هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات ديزل بـ6 أسطوانات وعزم 258 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

ويتراوح سعر هذه السيارات في السوق الروسية وبعض أسواق أوروبا ما بين 35 و46 ألف دولار.