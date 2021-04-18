"الشؤون الإسلامية": إغلاق 16 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بكورونا

في السادس من رمضان الرياض تتصدر أعداد المساجد المغلقة بـ10.. والمجموع 644 مسجدًا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 16 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 70 يومًا إلى 644 مسجدًا، تم فتح 610 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة 10 منها بمنطقة الرياض، تم رصد عشر حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة جازان تم رصد حالتيْ إصابة بها، ومسجد بالمناطق التالية: (عسير، والحدود الشمالية، والباحة، والجوف) بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا: أربعة في منطقة الرياض، وثلاثة في منطقة مكة المكرمة، واثنان في المنطقة الشرقية، ومسجد واحد في المناطق التالية: (تبوك، وجازان، والحدود الشمالية)؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواقيت الصلوات، وفتح وإغلاق المساجد، ورصد المخالفات وفق الأنظمة، كما دعت المصلين إلى التقيد بالتعليمات عند ذهابهم للمساجد؛ ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.