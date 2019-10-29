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ولي العهد يلتقي وزيرَيْ الخزانة والطاقة الأمريكيَّيْن وكبير مستشاري "ترامب"

جرى استعراض مجالات التعاون بين البلدَيْن الصديقَيْن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين كبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وزير الطاقة ريك بيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يلتقي وزيرَيْ الخزانة والطاقة الأمريكيَّيْن وكبير مستشاري "ترامب"
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
10:46 PM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:19 PM

ولي العهد يلتقي وزيرَيْ الخزانة والطاقة الأمريكيَّيْن وكبير مستشاري "ترامب"

جرى استعراض مجالات التعاون بين البلدَيْن الصديقَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,397

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبير مستشاري فخامة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري؛ وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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