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للمرة الأولى.. إقامة مراسم زواج صباحاً في "أضم مكة"

بسبب كورونا.. استغرقت 30 دقيقة وحضرها 3 أشخاص

شهدت محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ صباح اليوم من عيد الفطر المبارك، أول زواج يُقام في مثل هذا التوقيت، وقد يكون الأول من نوعه على مستوى المملكة، امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

واقتصرت مراسم الزواج على حضور ثلاثة أشخاص فقط، هم "العريس، وشقيقه، ووالد العروسة"، وذلك بمركز ربوع العين بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.

وقال شقيق العريس لـ"سبق" إبراهيم بن برسيس المتعاني إن زواج شقيقه كان مقررًا في الثالث من شوال الجاري، غير أن ما فرضته جائحة كورونا والتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس والمتمثلة في الابتعاد عن المخالطة والمناسبات الاجتماعية، أدى إلى إقامة الزواج بهذه الكيفية في الصباح الباكر، دون تكاليف أو تجمعات امتثالاً للأوامر والتعليمات.

وعن تفاصيل الزواج؛ قال شقيق العريس "عبدالمجيد": مراسم زواج شقيقي تمّت خلال 30 دقيقة فقط في منزل خالنا "صالح المتعاني" وهو والد العروسة، الذي بارك الفكرة ورحّب بها؛ في ظل هذه الظروف الطارئة، حيث لم يعتد المجتمع إقامة الزيجات في مثل هذا التوقيت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الأولى.. إقامة مراسم زواج صباحاً في "أضم مكة"
سبق

شهدت محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ صباح اليوم من عيد الفطر المبارك، أول زواج يُقام في مثل هذا التوقيت، وقد يكون الأول من نوعه على مستوى المملكة، امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

واقتصرت مراسم الزواج على حضور ثلاثة أشخاص فقط، هم "العريس، وشقيقه، ووالد العروسة"، وذلك بمركز ربوع العين بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.

وقال شقيق العريس لـ"سبق" إبراهيم بن برسيس المتعاني إن زواج شقيقه كان مقررًا في الثالث من شوال الجاري، غير أن ما فرضته جائحة كورونا والتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس والمتمثلة في الابتعاد عن المخالطة والمناسبات الاجتماعية، أدى إلى إقامة الزواج بهذه الكيفية في الصباح الباكر، دون تكاليف أو تجمعات امتثالاً للأوامر والتعليمات.

وعن تفاصيل الزواج؛ قال شقيق العريس "عبدالمجيد": مراسم زواج شقيقي تمّت خلال 30 دقيقة فقط في منزل خالنا "صالح المتعاني" وهو والد العروسة، الذي بارك الفكرة ورحّب بها؛ في ظل هذه الظروف الطارئة، حيث لم يعتد المجتمع إقامة الزيجات في مثل هذا التوقيت.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
06:43 PM

للمرة الأولى.. إقامة مراسم زواج صباحاً في "أضم مكة"

بسبب كورونا.. استغرقت 30 دقيقة وحضرها 3 أشخاص

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
11
11,665

شهدت محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ صباح اليوم من عيد الفطر المبارك، أول زواج يُقام في مثل هذا التوقيت، وقد يكون الأول من نوعه على مستوى المملكة، امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

واقتصرت مراسم الزواج على حضور ثلاثة أشخاص فقط، هم "العريس، وشقيقه، ووالد العروسة"، وذلك بمركز ربوع العين بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.

وقال شقيق العريس لـ"سبق" إبراهيم بن برسيس المتعاني إن زواج شقيقه كان مقررًا في الثالث من شوال الجاري، غير أن ما فرضته جائحة كورونا والتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس والمتمثلة في الابتعاد عن المخالطة والمناسبات الاجتماعية، أدى إلى إقامة الزواج بهذه الكيفية في الصباح الباكر، دون تكاليف أو تجمعات امتثالاً للأوامر والتعليمات.

وعن تفاصيل الزواج؛ قال شقيق العريس "عبدالمجيد": مراسم زواج شقيقي تمّت خلال 30 دقيقة فقط في منزل خالنا "صالح المتعاني" وهو والد العروسة، الذي بارك الفكرة ورحّب بها؛ في ظل هذه الظروف الطارئة، حيث لم يعتد المجتمع إقامة الزيجات في مثل هذا التوقيت.

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